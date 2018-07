wollen spielen, bis keiner mehr kommt

Tapfer, als gäbe es nicht Wirtschaftsflaute, nicht Mehrwertsteuer, präsentiert sich in Berlin ein neues Theaterchen. Kaum geriet, von Osten her, die Stadt wieder ins Status-Gespräch, da zogen zwei Twens den Vorhang zu einem ehrgeizigen Kleinbetrieb auf, den sie „Berliner Schauspielbühne“ tauften. Zur Einweihung gab’s Delaneys „Bitteren Honig“.

Die Kulisse wirkt wie eine Übertreibung: Bisher war das ein Flohkino in einer halben Ruine, die, hinten mit Brettern verklebt, düster und einsam am Kurfürstendamm steht, Ecke Johann-Georg-Straße. Dem Reichsadler über dem Portal haben die Russen mal das Hakenkreuz aus den Krallen geschossen, links daneben, in einer Altberliner Stampe, reicht man noch „Arrac“, rechts ein Bestattungsinstitut. Im zweiten Stock hat der SDS seinen zerzausten Sitz, und tatsächlich wollte Dutschke das Kino im Erdgeschoß als privates Auditorium pachten, bekam es aber nicht. Jetzt sind Reinhard Jäntsch und Eckhart Stahl hier die Chefs, beide 22.

Ihr 139-Sitze-Tempel ist das fünfzehnte Privatunternehmen mit festem Haus in Westberlin. Noch schwant den beiden Bühnen-Beatles nichts von den leidvollen Erfahrungen der anderen, noch beeindruckt sie nicht die stattliche Zahl der großen und kleinen Direktoren, die nach dem Krieg in dieser Stadt auf der Strecke blieben mit ihren oft achtbaren Ambitionen. (Auch mancher, der kommerzieller dachte, mußte schon bald nach dem Start aufgeben, wenn er sich nicht noch ein Weilchen zur Edelschmiere rettete, bis sich selbst „Der verkaufte Großvater“ nicht mehr verkaufte.) Hübsche Namen findet man auf der Sterbeliste, etwa „Bunker-Bühne 12“ oder „Kammerspiele Schmargendorf“.

Aber immer wieder versuchen es welche. Obgleich – wie bei Jäntsch & Stahl – zunächst in der Kalkulation die behenden Slogans überwiegen: „Wir wollen schocken“ und „endlich unabhängig von TV-Jobs sein“ oder „keine künstlerischen Kompromisse“. Solchen Mut verleihen ganze zehntausend Mark, der Berliner Schauspielbühne gestiftet von einem Fuhrunternehmer und einem Autohändler.

Die enorme Summe reicht aus zu einem fast mitleidigen Achselzucken der beiden Neulinge für weniger streitbare Unternehmen, etwa die „Berliner Kammerspiele“ in Alt-Moabit, die sich gänzlich auf kindliches Publikum verlegt haben (zur Zeit gibt man den „Kleinen Muck“), oder Paul Esser, dessen „Schauspielhaus Hansa“ jetzt neun Tage lang mit einer Guitry-Komödie lockt und mit Quiz-Charmeur Kulenkampff a. G.

Da sprach neulich in der Akademie der Künste der junge Dramatiker Martin Sperr („Jagdszenen aus Niederbayern“, „Landshuter Erzählungen“) sehr zum Schrecken des Colloquium-Veranstalters Walter Höllerer: „Daß die Abendunterhaltung einiger Leute immer noch das Theater ist, ist beim heutigen Aufführungsniveau erstaunlich. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die Zuschauer, daß immer noch ein deutsches Theaterleben existiert.“