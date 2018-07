Bonn

Die Frau des Bundestagspräsidenten, Brigitte Gerstenmaier, hat sich den Zorn vieler Bonner Studenten zugezogen. Die Fachschaft Geschichte an der rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität warf ihr „eine durchaus spießbürgerliche Sicht“ vor, „die der Frau eines engagierten Politikers unwürdig sein sollte“.

Frau Gerstenmaier hatte den Abbruch der Vorlesungen von Professor Jablonowski zum Anlaß genommen, um ihren Ärger über die Studenten in einem Artikel im Bonner „Generalanzeiger“ abzureagieren. Zum Abbruch war es gekommen, als sich die Studentengewerkschaft, die mit Vorlesungskritik und Fragen das alte Universitätsschema zu ändern versuchte, und der Historiker, der dies als Angriff auf seine Person und die Universitätsordnung betrachtete, sich zu ingrimmiger Feindschaft hinauseskaliert hatten.

Frau Gerstenmaier stilisierte diese Affäre zum Aufstand der ungewaschenen Linksrevoluzzer. Zwar darf man unterstellen, daß einige Linksaußen der Studentengewerkschaft den Fall Jablonowski dazu benutzen wollten, den unversöhnlichen Klassenkampfgegensatz zwischen Professoren und Studenten zu demonstrieren, gleichermaßen sicher zu sein scheint aber auch, daß die Mehrheit der Studenten, wenn nicht die Methoden, so doch die Ziele der Studentengewerkschaft billigten. Die Studenten waren durchaus für eine Vorlesungsreform. Und sie fühlen sich nun durch den Artikel von Frau Gerstenmaier ebenso irritiert, wie sie zuvor über „das teilweise unakademische Vorgehen von Mitgliedern der Studentengewerkschaft“ verärgert waren.

Erbittert ist die Fachschaft, daß die Frau des Bundestagspräsidenten nicht ihr Bemühen gewürdigt hat, die Vorlesung zu retten. Und als „objektiv unwahr“ wird ein Passus in dem Artikel von Frau Gerstenmaier bezeichnet, der folgendermaßen lautet: „Die (zur Vorlesung) neu hinzugetretenen Massen, die offenbar großenteils der häuslichen Badewanne schon längere Zeit ferngeblieben waren, siegten durch ihre Zahl. Man öffnete notgedrungen die Fenster. Der Professor kam. Einige Jünger der Wissenschaft ließen sich zu seinen Füßen am Katheder nieder, wo sie ihm mit großer Ausdauer Fratzen schnitten und die Zunge heraus streckten.“

„Woher Frau Gerstenmaier solche Behauptungen nimmt“, heißt es in der Erklärung der Fachschaft Geschichte, „ist unerfindlich.“ Ein derartiger Artikel nähre nur „weitere Ressentiments in der Öffentlichkeit wie auch in der Studentenschaft.“

Die Linksaußen der Universität aber fanden im Artikel von Frau Gerstenmaier, in dem das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde, ihre Vorurteile gegen das Establishment aufs glücklichste bestätigt; sie hatten wieder einen Anlaß für ein zünftiges Happening. In Bademäntel gehüllt, zog ein Dutzend Studenten vor das Haus des Bundestagspräsidenten und führte dort – wegen der Kälte im Trockenkursus – Zähneputzen, Fuß waschen und Rückenschrubben vor. Im Sprechchor intonierten die Studenten ihr Credo: „Lieber Dreck und langer Bart, als von Gerstenmaiers Art“. Und an Frau Gerstenmaier richteten sie den lautstarken Wunsch: „Liebe Brigitte Saubermann, laß uns an Deine Wanne ran.“

Ihrem Wunsch wurde nicht stattgegeben. Rolf Zundel