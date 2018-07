Von Werner Höfer

In dieser Woche, da in Sizilien die Erde bebte und in Deutschland die Flüsse über die Ufer traten, begann für Walter Hallstein ein neues Leben. Die neuen Lebensgeister drängten in drei Richtungen: zur Wirtschaftspolitik, zur Bundespolitik, zur Europapolitik. Das Comeback des Professors und Diplomaten ließ sich an drei Meldungen von drei Tagen ablesen.

„Sie wurden in den Aufsichtsrat der Farbwerke Hoechst gewählt. Da man als Jurist alles werden kann, und da Sie von Hause aus Jurist sind, würden Sie in jedem Gremium dieser Art gute Figur machen. Aber vermutlich wurde bei dieser Berufung erst in letzter Linie an den Juristen Walter Hallstein gedacht?“

Wie sagt er’s, daß es nicht unglaubwürdig und nicht unbescheiden klingt? Er sagt die Wahrheit, indem er zugesteht, daß die Herren von Hoechst sicher am Rat eines Mannes interessiert seien, der sich in den letzten zehn Jahren an exponierter Stelle mit wirtschaftspolitischen Entwicklungen zu befassen hatte.

„Dann gab es eine dreifache Überraschung: daß Sie überhaupt in die Parteipolitik gehen; daß Sie in Rheinland-Pfalz kandidieren; daß Sie für die CDU in den Kampf ziehen.“

„Das letztere dürfte wohl am wenigsten überraschend sein. Und Rheinland-Pfalz ist das Land, in dem ich jetzt wohne. Soweit wäre an meiner Entscheidung nichts ungewöhnlich.“

„Indessen tun Sie nun den ungewöhnlichen Schritt von den Höhen der Europa-Politik auf die Ebene der Bundespolitik, von der Diplomatie zur Partei, von der Exekutive zur Legislative. Sie unterziehen sich dabei einer Art von Wechselbad.“