Eine „General Motors“ mit europäischem Zuschnitt, das ist das Ergebnis einer atemberaubenden Entwicklung in der krisengeschüttelten britischen Autoindustrie. In der vergangenen Woche schlossen sich die beiden größten rein englischen Autofirmen, die British Motor Corporation und die Leyland-Gruppe zu einem neuen Konzern zusammen, zur British Leyland Motor Corporation.

Mit einem Umsatz von 8 Milliarden Mark, nach dem Volkswagenwerk und Fiat jetzt die siebtgrößte Autogesellschaft der Welt, verfügt sie nun über mehr als 40 Prozent des heimischen Marktes. Mit einer Ausfuhr im Werte von 2,5 Milliarden Mark hat sie sich zum größten englischen Autoexporteur aufgeschwungen.

Damit ist ein Konzentrationsprozeß abgeschlossen worden, der nur noch wenige Konzerne übrig läßt; denn außer dieser Gruppe gibt es, von Rolls-Royce und einigen sehr kleinen Sportwagenherstellern abgesehen, nur noch die Amerikaner: Ford, Vauxhall [General Motors) und Chrysler, die erst im letzten Jahr die mit großer Tradition verbundene und bis dahin noch von Familienhand beherrschte Rooks-Gruppe aufgekauft hatten. Die großen Vier beherrschen 95 Prozent der Produktion in einem Land, das mit rund 1,5 Millionen neuen Personenwagen und mit 378 000 Lastwagen und Bussen im Jahre 1967 zu den fünf größten Autoproduzenten der Welt gehörte.

Vor 45 Jahren, 1922, tummelten sich noch 88 Hersteller auf einem vielversprechenden Markt! Kurz vor der Weltwirtschaftskrise im Jahre 1929 waren es nur noch 31. Doch schon damals teilten sich Morris, Austin und Singer 75 Prozent des Kuchens am Markt für Personenwagen. Die folgenden Krisenjahre beschleunigten den Konzentiationsprozeß. Während sich Ford und Vauxhall mit übermächtiger Kapitalgewalt in den Vordergrund schoben, wurden Morris und Leyland Kristallisationspunkte für die britischen Interessen. Aus Morris und Austin entstand 1952 die British Motor Corporation. Wie ein Magnet zog sie kleinere Firmen an: 1953 Fisher, Ludlow, 1965 Pressed Steel und 1966 jene zum Establishment der Industrie gehörenden Jaguar-Werke, die zuvor Daimler geschluckt hatten. Das gleiche geschah bei Leyland, einem der größten und gefürchtetsten europäischen Bus- und Lastwagenhersteller. Unter seine Fittiche schlüpften Standard, Triumph und Rover.

Heute bietet der nationale Konzern nahezu alles an, was es auf dem englischen Markt gibt. Die Namen seiner Autotypen zeigen an, wie viele bekannte Firmen es einmal in Großbritannien gegeben hat. Sie reichen vom Minicar über den anspruchsvollen Rover, den Jaguar mit snob appeal, den distinguierten Daimler bis zum Landrover und zu kleinen Lieferwagen, zu Bussen und zu 150-Tonnen-Giganten der Landstraße. Das Programm ist noch so bunt, daß es nach Rationalisierung und nach der Ausmerzung älterer Typen schreit. -r