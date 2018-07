Von Bernhard Leitner

Selbst denen, welche die Terminologie der Stadtplanung beherrschen, wird der Begriff „verstärkte Dienstleistungen“ nicht selbstverständlich sein. Auch Laien mit kritischem Verstand werden das Rätsel nur mit Mühe entschlüsseln. Der durchschnittliche Normalverbraucher, zu dessen Wohl die öffentlichen Dienstleistungen mehr und mehr erweitert werden, kann zufrieden und beruhigt sein im Bewußtsein, daß sie zu seinem Wohl auch noch verstärkt werden. Die Behörden bekunden ihren Sinn für Verantwortung. Allgemeine Zufriedenheit umgibt die „öffentlichen Bauten auf dem Sektor der verstärkten Dienstleistungen: Tonhalle, Schauspielhaus, Kongreßhalle, Kunstmuseum“. Das ist die Lösung.

In der über 150 Seiten starken Publikation „Der Leitplan der Stadt Düsseldorf 1957, Erläuterungen“ ist die zitierte Stelle zu finden. Nicht genug, daß diese Terminologie beängstigenden Einblick gewährt in Einstellungen und Vorstellungen einer Planungsbehörde, auch der Umfang, welcher diesem Aufgabenkomplex hier gewidmet wird, beunruhigt. Eine halbe Seite für Sonderbauvorhaben – und davon sechs Zeilen für Theater, Museum und Konzertsaal! (Für Verkehr 11 Seiten, für Schulwesen 12 Seiten.)

Die ständig sich erweiternde Einsicht in die komplexen Verhaltensweisen des Menschen, welche uns die Forschung liefert, findet bei der Planung nicht die entsprechende Berücksichtigung. Der Mensch wird als Planungskomponente verarbeitet. Er wird reduziert auf jene Eigenschaften, die statistisch zu belegen und rechnerisch zu ermitteln sind.

Alles andere wird aus früheren Zeiten übernommen. Wozu denn die Frage aufwerfen, was kulturelle Bauten der Gesellschaft bedeuten, wenn jenes ideale Einvernehmen zwischen Allgemeinheit und Planungsinstanzen besteht, das es erlaubt, in sechs Zeilen den Bau öffentlicher Kulturorte in Aussicht zu stellen? Nur tiefes gegenseitiges Verständnis ermöglicht solches Ausschweigen. Andererseits fordert ein so seltenes Einverständnis das Mißtrauen heraus.

Der Leitplan der Stadt Düsseldorf ist nur ein Beispiel für die überall festzustellenden Zustände. Und für 1957 kann, da sich in dieser Einstellung keine Veränderungen abzeichneten, 1968 gesetzt werden: Das Mißtrauen ist aktuell.

Anstatt die Unterscheidung von wissenschaftlich untersuchten Planungsfaktoren und gefühlsmäßig angenommenen bewußt zu machen, wird das Konglomerat jeder Planung als Einheit angeboten: für alle Bedürfnisse des Menschen werde gesorgt. Zu den sozialen und wirtschaftlichen werden eilfertig die kulturellen hinzugefügt, jedoch ohne nähere Sinnbestimmung. Der programmatischen Vollständigkeit halber. Selbstgefällig, stereotyp und phrasenhaft kehrt das Wort „kulturell“ wieder, besonders im öffentlichen Bereich.