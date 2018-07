Zu Preisen zwischen 3100 und 4000 Mark sind in Frankreich von den bisher produzierten 25 000 Farbfernsehgeräten erst rund 15 000 abgesetzt worden. (Zum Vergleich: Die deutschen Verbraucherpreise für Farbfernsehempfänger liegen zwischen 1700 und 2200 Mark.) Die Fernsehindustrie Frankreichs stagnierte 1967.

Auch sonst hat de Gaulle Kummer mit dem französischen Secam-Farbfernsehen, das in Europa außer Franzosen, Jugoslawen, Griechen und Spaniern nur der Osten einschließlich der Sowjetunion wählte – alle anderen Europäer nehmen das deutsche Pal-System. Secam liefert nach dem Zeugnis belgischer Techniker keine Bildqualitäten die mit Pal vergleichbar wären. Pariser Fachleute sagen, die französischen Programme seien neben den deutschen „mager“, was zum Teil an den völlig unzureichenden technischen Einrichtungen (Studios, Übertragungswagen) liege. Die Russen als voraussichtliche Hauptkonsumenten der Secam-Ausstrahlung sind löse, weil die Franzosen die versprochene verbesserte und billigere Bildröhre (Gitter-Bild) nicht zustandebringen.

Die Gitter-Bildröhre ist der Kern des Problems. Bisher arbeiten alle Farbfernsehgeräte der Welt mit der Schatten-Masken-Röhre, die nur in den USA in Serie produziert wird – auch Sowjetmenschen müssen sie benutzen. Die Franzosen wollen mit ihrer neuen Röhre eine größere Bildhelligkeit erzielen, zugleich soll sie sehr viel billiger sein und weniger Strom verbrauchen. Die Gitter-Röhre soll vor allem sowohl in Secam- als auch in Pal-Geräten verwendbar sein – und damit Frankreich das große Geschäft bringen: Die Russen wollen die Geschäft Röhre in Lizenz bauen, du übrige Welt könnte sie an Stelle von US-Röhren Welt fen. Bis 1975 – so schätzt Paris – könnten Bis Einnahmen an Lizenzgebühren ten Milliarden Mark erreichen – doppelt soviel, wie die Fernsehindustrie Franksoviel, heute umsetzt.

Doch die Entwicklung der Gitter-Bildröhre ist sehr schwierig und kostspielig, die Gefahr eines Fehlschlags ist groß. In diesem Fall wild sie 40 bis 50 Millionen Mark unrentabler Investitionen gekostet haben. Die französischen Hersteller – vier Unternehmen sind interessiert – zögerten deshalb seit vielen Monaten. Das Projekt kam nicht weiter. Anfang Oktober wurde mit der Sowjetregierung aber schon vereinbart, daß Rußland und Frankreich gemeinsam die Gitter-Bildröhre in Großserien produzieren – aber welche Röhre? Sie ist bisher nur zu etwa 75 Prozent entwickelt.

Drohungen aus Moskau weiten die Franzosen. Mit einer Kapitalbeteiligung von 25 Prozent (etwa acht Millionen Mark) an der privaten Farbfernsehgesellschaft C.F.T. will de Gaulles Regierung die Dinge nun in Schwung bringen und das Risiko für die Privatindustrie erträglicher gestalten, Anfang der siebziger Jahre soll die Serienherstellung der Gitter-Bildröhre für Frankreich, Rußland und die Welt beginnen. Dann will sich der Staat aus dem Geschäft wieder zurückziehen. hl