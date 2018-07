anches Drama werde „künftig nur Vorspiegelung eines Dramas (im alten Sinn) sein können ... de facto jedoch Zeitung... mit verteilten Rollen“. Das liest sich, als wäre es einer Rezension zum „Lusitanischen Popanz“ von Peter Weiss entnommen und ist doch ein Satz von Alfred Kerr, der damit 1910 auf eine neue Aktualisierung der Bühne aufmerksam machte.

„Die junge deutsche Literatur steht überwiegend links. Der Gründe für die Aktivierung sind viele. Das Messer sitzt an der Kehle. Die Unsicherheit gegenüber sympathischen und antipathischen Strömungen der Lebensnächsten ist gewachsen. Die neue Jugend ist nicht weiser als die vorausgegangene; aber mißtrauischer, darum roher, offener, unberechenbar.“ Das klingt, als sei es auf jüngste Strömungen der deutschen Literatur gemünzt, als trüge es den unruhigen Studenten Rechnung, ist aber in Wahrheit der Kleistpreis-Rede von Hans Henny Jahnn aus dem Jahre 1928 entnommen.

„Das war kein Theater mehr“, ist schließlich kein Satz, mit dem die „Ermittlung“ charakterisiert werden soll, sondern so beginnt Kerrs Kritik über Carl Ernst Hintzes „Endlose Straße“ – ein Stück, das 1932 in Berlin gespielt wurde und das Grauen des Krieges direkt, unvermittelt auf die Bühne bringen wollte.

Solche und ähnliche Parallelen lassen sich ständig aufspüren in dem Band von

Günther Rühle: „Theater für die Republik“ – 1917–1933; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 1264 S., 45,– DM.

Und sicher behält Günther Rühle recht, wenn er in seiner Einleitung solche Parallelen betont, wenn er darauf hinweist, daß etwa zu dem großen Theaterentwurf Piscators Kipphardt, Weiss und Hochhuth die Verbindung wiederherstellten. Selbst der am häufigsten geltend gemachte Unterschied zwischen dem Theater von heute und dem Theater der Weimarer Republik: die damals vorhandene, heute fehlende Theatermetropole Berlin, erfährt bei Rühle schon insofern eine Modifizierung, als er sowohl in der Spiegelung der Kritik wie auch in seiner Einleitung immer wieder auf die starken Impulse aufmerksam macht, die dem damaligen Theater aus der „Provinz“ zukamen: aus Frankfurt wie aus München, aus Hamburg wie aus Darmstadt oder Dresden.