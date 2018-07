Wirtschaftsminister Karl Schiller macht sich Sorgen, ob das Jahr 1968 tatsächlich den „Aufschwung nach Maß“ bringt. Schillers Ziel: 4 Prozent Zuwachs des realen Sozialprodukts.

Dieses Ziel ist bescheiden. Der Sachverständigenrat hält ein schnelleres Wachstumstempo für erreichbar. Schiller aber befürchtet, daß die strengen Restriktionsmaßnahmen in den USA und England sogar den Maßstab von 4 Prozent gefährden könnten. Er wünscht deshalb weitere Wachstumsimpulse.

Unterstützung findet Schiller bei der Industrie. Der Bundesverband in einem Brief an den Wirtschaftsminister: „Den Investitionssteuersatz auf 5 v. H. für die Jahre 1968 bis 1970 zurückzuführen, ja unter Umständen sogar die Steuer für 1968 völlig auszusetzen, erscheint unerläßlich.“