Seit die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aus den Weihnachtsferien zurück nach Bonn gekommen sind, haben sie sich an einen neuen Arbeitsrhythmus gewöhnen müssen: Bis Juni werden sie probeweise jeweils zwei Wochen hintereinander Dienst in Bonn tun und zwei Wochen Zeit für ihren Wahlkreis haben (bisher: drei Wochen Bonn, eine Woche Heimat).

Im Februar soll die Geschäftsordnung des Bundestages geändert werden: Die Redezeit wird prinzipiell auf 15 Minuten begrenzt, die Reden müssen frei gehalten werden. Und schließlich soll Ostern der Plenarsaal in der alten PädagogischenHochschule sein Gesicht wandeln: An Stelle der 518 Schreibpulte – für jeden Abgeordneten eines – wird es dann nur noch 300 geben. Die restlichen Abgeordneten müssen mit Sitzbänken vorlieb nehmen. Das Redepodest wird weiter in den Saal vorgezogen, die Regierungsbank wird um 37 Zentimeter „erniedrigt“ werden.

Kann mit diesem Programm die längst überfällige Parlamentsreform realisiert werden? Wohl kaum. Auch nach dieser kosmetischen Operation, die der Geschäftsordnungsausschuß des Bundestages auf einer Klausurtagung im vorigen Dezember vorbereitete, bleiben andere Probleme unseres Parlaments ungelöst.

Mindestvoraussetzung für eine gedeihliche Arbeit des Bundestags wäre doch wohl der Ausbau der parlamentarischen Hilfsdienste. „Legislative Reference Service“ (Dokumentationszentrum) und „Legislative Drafting Service“ (Gesetzentwurfsabteilung) des amerikanischen Kongresses können als erstrebenswerte Vorbilder gelten. Die Einrichtung ständiger wissenschaftlicher Kommissionen beim Bundestag wäre dringend zu erwägen. Von Sachverständigen-Hearings muß mehr Gebrauch gemacht werden. Persönliche Assistenten und Sekretärinnen sollten nicht nur der Fraktionsprominenz vorbehalten bleiben.

Erst wenn dieses Instrumentarium bereitsteht, können die Abgeordneten (auch der Opposition) die parlamentarischen Kampfmittel voll nutzen, die ihnen Grundgesetz und Geschäftsordnung reichlich an die Hand geben. Sie sollten freilich nicht vergessen, eins ihrer besten Schwerter zu schärfen: Die Kompetenzen der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse – in Art. 44 des Grundgesetzes recht ungenau formuliert –, sollten erweitert, ihr Verfahren in einem Spezialgesetz exakt beschrieben werden. Ein Untersuchungsausschuß wurde zuletzt in der Schützenpanzeraffäre eingesetzt, um etwaige Unregelmäßigkeiten im Handeln der Exekutive aufzuspüren, wobei sich diese in der Rolle des Beschuldigten wiederfand.

Die Regierung kann aber Akten und Aussagen zurückhalten, wenn deren Freigabe das Staatswohl gefährden. Faktisch liegt es damit im Ermessen der Regierung, ob sie der Geheimhaltung (eventuell rechtswidriger) Staatsakte oder dem Anspruch auf Wahrheitsfindung durch den Ausschuß Vorrang geben will. Diese „Idealkonkurrenz“ muß beseitigt, das Verfassungsgericht im Zweifel als Schiedsinstanz angerufen werden. Auch das wäre ein Stück Parlamentsreform. Dirk Bavendamm