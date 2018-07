Jewtuschenko kam an. Sein Ruhm als frondierender Poet war ihm nach Westen vorausgeeilt. Sein donnerndes Pathos wurde der russischen Seele zugeschrieben. Er brauchte nur den Mund aufzutun, und das deutsche Gemüt wallte ihm jauchzend entgegen. So gab es eine mystische Hochzeit, die sich vermutlich ein zweites Mal nicht wiederholen wird.

Wosnessenskij kam weniger an. Man begriff, daß das Pathos kein slawisches Urmelos war, sondern Schule, deklamatorische Attitüde, die, trotz Agitprop-Reminiszenzen, theatralische Provinz blieb. Man vermißte das gesellschaftsmoralische Engagement und die formal befriedigende Komponente, kurzum, man ließ ihn für die Lorbeeren büßen, die man Jewtuschenko allzu bereitwillig gespendet hatte.

Vorige Woche eröffnete nun der Münchener Komma-Klub seine Veranstaltungsreihe „Fünfzig Jahre Sowjetkunst“ mit einem dritten Vortragsabend sowjetischer Poesie. Er fand im vollbesetzten Physiksaal der Technischen Hochschule statt und wurde ein voller und verdienter Erfolg.

Woran das lag? An der Substanz, die geboten wurde; an der Improvisation, die die Sache gemütlich machte; an den Zuhörern, die sich intelligent mitreißen ließen – und natürlich an Bulat Okudshawa, dem russisch schreibenden und russisch singenden georgischen Poeten.

Jewgenij Winokurow hatte es schwerer, doch auch er kam über die Hürde. Es gab, da keine Einladungen verschickt wurden wie bei Wosnessenskijs Auftritt im Prinz-Carl-Palais, eine beachtliche Anzahl von Slawisten, die ihm im Original zu folgen und daher spontan Beifall zu spenden vermochten; es gab die russische Kolonie, die mit zerrissenem Herzen lauschte, um dann bei Okudshawa vollends aus dem Häuschen zu geraten. Die übrigen ließen sich von Lew Ginsburg, dem ausgezeichneten Übersetzer deutscher Lyrik, angenehm kurz und übersichtlich über biographische und literarische Details informieren: über das Gemeinsame und über das Differierende.

Dazu gehört, was Winokurow und Okudshawa von der Generation der Jewtuschenko und Wosnessenskij absetzt, an erster Stelle das verbindliche Leiderlebnis des Zweiten Weltkriegs. Zusammen mit der Schock-Erfahrung des Stalinismus (Okudshawas Eltern fielen den Säuberungen zum Opfer, Winokurows Frau stammt aus einer „gesäuberten“ Familie) führte es zu einer Ernüchterung und Unpathetik, wie sie in dieser Dichte dem bundesdeutschen Publikum zum erstenmal vorgesetzt wurde.

Bei Winokurow, der in der Sowjetunion zu den meistgelesenen Lyrikern gehört, schlägt es sich bald als abstrahierender Denkakt, bald als genreveristisches Stimmungsbild nieder. Bestandsaufnahme, Auslotung eines Zustandes, Durchleuchtung einer Situation, im Alltag und in der Reflexion, bleibt es auf jeden Fall. Beispiele für beide Schreibarten bekam man zu hören, geradezu programmatisch in den beiden Gedichten „Ich“ und „Mein Handwerk“.