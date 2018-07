Inhalt Seite 1 — Die schäbig gewordene Vergangenheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto F. Beer

Daß die Photographie neun Jahre vor der 48er Revolution geboren wurde, erscheint uns als erstaunliches Faktum. Weder die Märzaufstände noch die europäischen Schlachtfelder der fünfziger und sechziger Jahre wurden von der Kamera festgehalten. Derlei historische Szenerien waren damals noch die uneingeschränkte Domäne von Zeichnern und Kupferstechern, wo sie nicht gar in pathetischer Geste das Ölbild inspirierten.

Zum Teil waren für diese Zurückhaltung der ersten Photographen technische Bedingungen maßgebend. Platten mußten jeweils mit einer frischen Emulsion versehen und noch naß belichtet werden. Die Belichtungszeiten betrugen mehrere Sekunden, wo nicht Minuten. Photographen mußten eine fünfzig Kilo schwere Ausrüstung mit sich tragen, wenn sie es nicht vorzogen, mit eigenem Fuhrwerk am Schauplatz des Geschehens vorzufahren.

Es dauerte also mehr als ein halbes Jahrhundert, bis die Kamera den bevorzugten Platz, in der Dokumentation einnahm. In Amerika erfaßte man die neue Aufgabe rascher. Aus den sechziger Jahren sind uns Photoreportagen über den amerikanischen Bürgerkrieg erhalten. In unseren Breiten dachte man nicht daran, etwa Königgrätz auf die Platte zu bannen.

Immerhin sind alte Photos in den letzten Jahren ein begehrtes Sammelobjekt geworden. Ihre scheinbaren Mängel – Flecken und Sprünge, durch Bewegung undeutlich gewordene Konturen oder die Schatten unterbelichteter Gesichter – sind für den modernen Photographen eher schätzenswerte Reize. Einer unserer modernen Kamerakünstler ist nun mit durchaus heutigen Mitteln an photographische Dokumente des vorigen Jahrhunderts herangegangen, die alle das Thema „Wien“ behandeln –

Franz Hubmann: „Die gute alte Zeit“; Verlag St. Peter, Salzburg; 144 S., 172 Abb., 39,– DM.

Die Wirkungen, die er aus vergilbten Kopien und rissigen Platten hervorholt, sind erstaunlich. Wo die Photographen die noch von Wall und Graben umschlossene Stadt in ruhigen Totalen festhielten, interessierten den Magnum-Photographen die Ausschnitte. 1857 hat Kaiser Franz Josef I. die Schleifung der alten Befestigungen angeordnet, 1865 wurde an ihrer Stelle die Ringstraße als via triumphalis der Donaumonarchie eröffnet. Aus den Photoerzeugnissen der alten Bastionen greift Hubmann das packende Detail heraus: wuchtige, dicke Mauern, massige Stadttore, von Soldaten mit Tschako und Säbel bewacht. Daß im Jahre 1842 eine Daguerreotypie von Johann Nestroy angefertigt wurde – drei Jahre nach Erfindung der neuen Kunst – bedeutet ein unschätzbares historisches Dokument.