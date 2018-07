In Hamburg hat sich vor kurzem ein „Institut zur Förderung des Schriftsteller-Nachwuchses“ (IFS) aufgemacht. Der Fernlehrgang will in achtzehn Monaten aus Dilettanten Dichter machen, für ein bescheidenes Entgelt von 546 Mark.

„Kann man Schriftsteller oder Schriftstellerin werden, wie man Verkäufer oder Verkäuferin wird?“ fragt Studienleiter H. G. Zetzsche, vormals BILD-Redakteur, in der 24seitigen Hochglanz-Werbebroschüre und antwortet praktischerweise gleich selber: „Man kann.“

Was das „Institut zur Förderung des Schriftsteller-Nachwuchses“ unter „Können“ versteht, zeigt ein in der Broschüre abgedrucktes Beispiel: der Aufsatz eines Möchtegern-Dichters. Er schreibt: „Wegen der längst als Tradition verankerten Führungsstelle des Mannes auf allen Gebieten, wird sich das Gesetz über die Gleichberechtigung auch nur ganz allmählich durchsetzen können.“ Die korrigierte Fassung heißt: „Wegen der längst als Tradition verankerten Fühlungsstelle des Mannes auf allen Gebieten, wirc sich das Gesetz über die Gleichberechtigung nur ganz allmählich durchsetzen können.“ Das Füllwort „auch“ flog ’raus, das falsche Komma blieb drin. Und ist der Satz nun wirklich große Literatur geworden? „Sie erfahren alles, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben.“

Seinen eigenen Erfolg verspricht sich das Institut von verdrängten Eitelkeiten und unerfüllten Wunschträumen. „Ein reiches und erfülltes Leben, Achtung und Ansehen der Umwelt, stolz sein können auf die eigene Leistung, das ist, was Sie erwartet, wenn Sie den Weg mit uns gehen. Gewiß, schreiben kann lukrativ sein. Aber das Leben als Schriftsteller hat Ihnen mehr zu bieten als Geld. Eine der schönsten schöpferischen Tätigkeiten wartet auf Sie. Sie genießen Ansehen, ihr Fremdeskreis wächst, wie bei allen erfolgreichen Menschen. Ihr Leben wird reicher und schöner, weil Sie das tun, woran Sie Freude haben: Sie schreiben.“

Und Schreiben, suggeriert das IFS, ist wie Männchenmalen, jeder kann’s. „Wußten Sie, daß Sie ein natürliches Talent für die Schriftstellerei besitzen? – Talent besitzen auch Sie.“

Das Rezept der Talentierten ist ganz einfach: „Wer Erfolg haben will, muß beides können: Er muß den richtigen Stoff in die richtige Form bringen. Dann findet er auch Verleger.“

Wer den falschen Stoff in die falsche Form bringt, findet dennoch einen Verleger: IFS, das „Institut zur Förderung des Schriftsteller-Nachwuchses“. „Ihre Abschlußarbeit wird gedruckt. Zusammen mit einigen Arbeiten anderer Lehrgangsteilnehmer wird sie als Buch herausgebracht. Einen schöneren Beweis für Ihre Qualifikation als Autor kann es nicht geben.“