Von Carl Weiss

Es wäre unpräzise, zu sagen, Laos sei nach dem Willen der Genfer Konferenzen von 1954 und 1962 ein neutraler Staat; und es wäre ungerecht, daraufhin zu fragen, wo seine Neutralität denn heute geblieben sei. Vielmehr wurde in Genf lediglich der Versuch gemacht, das Gebiet von Laos zu neutralisieren, und wenn dieser Versuch als gescheitert bezeichnet werden muß, dann ist es nicht die Schuld von Laos. Dieses Land ist, politisch gesprochen, ohne Eigenschaften, denn es ist ein Vakuum.

Die Vietminh, die vor und nach dem Fall von Dien Bien Phu in Nordlaos operierten, sind entgegen den Genfer Abmachungen niemals abgezogen. Sie haben vielmehr ihren Einfluß auf ein Drittel des Territoriums, das allerdings nur ein paar Hunderttausend Bewohner hat, ausgedehnt und daraus praktisch eine Provinz von Nordvietnam gemacht. Die energischeren Vietnamesen scheinen das Kommando über die einheimische Pathet-Lao-Bewegung zu führen, die sich inzwischen Neo-Lao-Hak-Sat nennt und die über das letzte Jahrzehnt hinweg an Schlagkraft und Bedeutung kaum zugenommen hat.

In diesem „Roten Gebiet“, das nur aus Bergen und aus kleinen Weilern besteht, gibt es nordvietnamesische Truppenübungslager und Durchgangsstationen für Einheiten auf dem Wege von Nord- nach Südvietnam. Es befinden sich da allerdings auch anti-kommunistische Widerstandsnester und Partisanengruppen, die von amerikanischen „Agenturen“ aus der Luft versorgt werden. Vor allem aber zieht hier der „Ho-Tschi-Minh-Pfad“ durch, dieses mehrere hundert Kilometer lange System von Wegen und Rollbahnen, über die ein großer Teil des Nachschubs aus Hanoi nach Süd-Vietnam geht. Amerikanische Stellen geben die Zahl der Soldaten auf kommunistischer Seite mit 40 000 an und schätzen, daß zusätzlich noch etwa 15 000 Mann am Ho-Tschi-Minh-Pfad Trägerdienste leisten.

Die restlichen zwei Drittel des Landes (ganz Laos ist etwa so groß wie die Bundesrepublik) werden von ungefähr 2,5 Millionen Menschen verschiedener Stammeszugehörigkeit bewohnt. Sie siedeln hauptsächlich in der Mekong-Ebene, die an Thailand grenzt. Laos hat keinen Zugang zum Meer. Es hat nur eine größere Stadt, den Regierungssitz Vientiane mit 132 000 Einwohnern.

Die harten Tatsachen – nämlich erstens das Verhalten der Kommunisten und zweitens das Geld – haben aus der „neutralen“ Regierung von Laos seit 1964 mehr und mehr eine proamerikanische gemacht. Laos ist weitgehend in das strategische Operationsgebiet der Vereinigten Staaten integriert, das von den sechs großen Luftbasen in Thailand über General Westmorelands „Military Assistance Command, Vietnam (MACV)“ und die 7. Flotte bis zu den Luft- und Marine-Stützpunkten im Pazifik reicht.

Umfang und Aufbau der US-Botschaft in Vientiane und ihrer, zahlreichen Agenturen machen deutlich, wer hier am Drücker ist. Allein die Büros der US-Militärattaches haben den Zuschnitt eines Divisionshauptquartiers. Zwei private amerikanische Fluggesellschaften besorgen im Washingtoner Regierungsauftrag praktisch den gesamten Transport in diesem Lande, das keine Eisenbahn und nur wenige Straßen besitzt.