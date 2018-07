Frankfurt am Main

Der Titel der Studie, die der hessische Minister für Landwirtschaft und Forsten jetzt zur Diskussion gestellt hat, klingt recht umständlich: „Regionale Schwerpunktbildung der Erzeugung und der Vermarktung“. Aber der 41-Seiten-Entwurf, nebst zahlreichen Karten, soll die Basis der hessischen Landwirtschaftspolitik von morgen sein – und vielleicht sogar ein Wegweiser für die Landwirtschaft im gesamten Südwesten der Bundesrepublik. Der Name, der unter dem Vorwort der Studie steht, bürgt für Qualität: Dr. Dr. h.c. Tassilo Tröscher. Ein Mann, der von der Pike auf gedient hat, der unter den Experten seiner Branche als ein „As unter den Landwirtschaftsministern“ gilt.

Die Studie geht davon aus, daß im Zeichen latenter Überschußproduktion und des freien Wettbewerbs innerhalb der EWG der Zwang zur Konzentration auch in den südwestdeutschen Ländern zunehmen wird. Wenn die vom Markt geforderte Anpassung nicht gelingt, so besteht die Gefahr, daß der Marktanteil nicht mehr gehalten werden kann und die Güter zu noch geringeren Preisen abgesetzt werden müssen. Was nun verlangt der Markt? Das hessische Arbeitspapier beantwortet die Frage: „Durch das Vordringen von Supermärkten und Lebensmittelketten werden zunehmend großhandelsfähige Posten qualitativ hochwertiger und kontinuierlich fließender Ware nachgefragt. Diese schon zum Schlagwort gewordene Feststellung ist ein Datum, das zu konzentrierten Erfassungs- und Vermarktungseinrichtungen zwingt. Im besonderen Maße gilt das für die Produkte Milch, Fleisch, Eier und Gemüse, Obst, Wein.“

Minister Tröschers Arbeitsgruppe hat sich deshalb für ein Programm mit regionalen Schwerpunkten entschieden. Sie versteht darunter die „regionale Bündelung einzelbetrieblicher Schwerpunkte mit entsprechenden Erfassungs- oder Vermarktungseinrichtungen“. Das „Bündel“ soll mengen- und qualitätsmäßig einem großhandelsfähigen Posten entsprechen und dabei regional so eng beisammen liegen, daß die Erfassungsposten im wirtschaftlich vertretbaren Rahmen bleiben und auch bei dem einzelnen Landwirt Mengen umfaßt, die es lohnt, abzuholen.

Jedoch: Die „regionale Schwerpunktbildung der Erzeugung und Vermarktung“ kann nicht von Amts wegen angeordnet werden. „Die freie Entscheidung des Unternehmers, was, wann, wie und wieviel er produziert, kann und darf nicht angetastet werden“, versichern die Agronomen. „Jedem, der Bauer bleiben will, wird es auch künftig keine Agrarpolitik verbieten können oder wollen.“ Doch nach diesem Bekenntnis zur freiheitlichen Wirtschaft folgt die düstere Mahnung: „Aber nicht jeder, der Landwirt bleiben will, wird von der Agrarpolitik die Sicherung eines paritätischen Einkommens erwarten können.“

Aber wer mit Minister Tröscher an einem Strang zieht, darf auf Unterstützung rechnen. Bei der Vergabe von Landeshilfen sollen Bauern gefördert werden, die bei der regionalen Schwerpunktbildung mitmachen. Um das Geld sinnvoll anzulegen, sind Bedingungen gestellt: Es werden Mindestbestandsgrößen verlangt: So etwa soll der Bauer beispielsweise 200 Mastschweine oder 1000 Legehennen halten. Das Wort haben jetzt Hessens Landwirte. Gerhard Ziegler