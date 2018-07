Inhalt Seite 1 — Ein Flötenton, der nie enden will Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Andri Peer

Sizilien lebt aus großer zeitlicher Tiefe, gehört zu den ehrwürdigsten Kulturregionen des Abendlandes. Sizilien trug, nach den in dunkler Vorzeit unerkennbar verschollenen Urvölkern, die Griechen, die Karthager, die Römer, später die Normannen, die Byzantiner, die Spanier – und fühlt sich heute, hundert Jahre nach der Einigung Italiens, noch fast wie ein Außenbezirk der Republik, viel gerühmt und viel geschmäht, oft mißverstanden, keineswegs fortschrittlich wie der rührige italienische Norden, nicht so patriotisch wie die Schwesterinsel Sardinien, befrachtet mit der Demütigung zahlreicher Unterwerfungen, geadelt durch die im Menschenschlag, in Stein und Sprache, in Geist und Gebärde immer noch gegenwärtigen Hochkulturen.

Selinunt. Die Ruinenstadt auf dem flach geneigten Land am Meer beschwört jene Schauder intensiv gelebter Vergangenheit herauf, die einen im ersten Augenblick fast blind macht. Man fragt sich bestürzt, ob man auserwählt ist, die Vibration dieser Kultur zu empfinden, und müht sich, aus der Struktur der Ruinen und mit Hilfe eines gelehrten Plans die Anlage der alten Stadt zu. begreifen. Bis die Polis Stück für Stück zur lebendigen Erfahrung wird. Sie muß von überwältigender Größe und Schönheit gewesen sein.

Mir scheint: Die antike Stadt in Sizilien hat gemeinsame Züge mit den Städten der Phönizier im Libanon – die Anlage, die Felsriffe im Meer als Schutz und Sicherung, das flache Gelände, das sich im Hintergrund hügelig weitet. Vielleicht wird man die Teile der zerfallenen Tempel aufrichten und die Ruinenstadt ganz ausgraben.

Allerdings sagte mir der Archäologe und Etruskologe Pallottino einmal: „Man darf nicht einfach ausgraben und ausgraben. Denn das heißt auch: dem Verfall preisgeben. Man darf nur ausgraben, was man auch erhalten kann. Nachdem Lascaux entdeckt war, begannen die Höhlenzeichnungen zu verwittern. Und was geschieht mit Pompeji, wenn man nichts unternimmt? Caro mio, in zwanzig Jahren ist es hoffnungslos verfallen.“

Neuerdings überzieht man die Ruinen mit einer wetterfesten Schicht. Ausgraben und Konservieren sind zwei Aspekte eines einzigen Arbeitsvorgangs. Diese Erkenntnis ist nirgends wichtiger als in einem Land wie Italien, wo sich so viele Kulturen übereinandergeschichtet haben, wo man überall etwas findet, wenn man nur ein wenig am Boden kratzt.

Abends in Agrigent, nach einer Fahrt durch ödes Gelände, durchsetzt mit grüneren Abhängen – das vielbeklagte innere Sizilien. Gegen den dunklen Himmel das rote Haus Pirandellos mit der Pinie im Garten. Und die Tempel im Tal wie glühendes Gold in der Asche.