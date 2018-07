Von Wolfgang Menge

Gore Vidal gilt als intimer Kenner der Szene Washington D. C. Seinem Großvater, dem blinden Senator Thomas Gore (Oklahoma), durfte oder mußte er als Schuljunge Kongreßdebatten vorlesen.

Vidal vergeudet auch wenig Zeit; bereits auf einer der ersten Seiten seines Romans –

Gore Vidal: „Washington D. C.“, aus dem Amerikanischen von Karin Reese und Philip Weiler; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin; 425 S., 20,– DM

läßt er uns spüren, wie versiert er ist. Ausflug ins Kapitol: „Auf der Höhe des Senatsgeschosses entging Bürden den Touristen, indem er in der Senatstoilette, einer noblen Räumlichkeit mit riesigen Pissoirs, Zuflucht nahm.“ Gore Vidal weiß eben Bescheid, obwohl er kein Senator ist.

Immerhin hat er 1960 einen Anlauf genommen, Politiker zu werden. Als demokratischer Kandidat wurde er im 29. Bezirk von New York für die Wahl zum Repräsentantenhaus aufgestellt, wenn auch nicht gewählt. Im Wahlkampf soll er eine Katastrophe gewesen sein. Besonders bissige Freunde behaupten, daß den Bewohnern des 29. Bezirkes viel erspart worden sei. Doch so etwas ist nicht zu beweisen. Zu beweisen ist freilich Vidals Autorität auch nicht so ohne weiteres. Kenntnis gewisser örtlichkeiten hat selten jemand zum Experten für deren Benutzer gemacht.

Aber legitimierte Benutzer sind die Hauptpersonen des Romans, zwei Senatoren, jener Bürden Day und Clay Overbury. Beide sollen nicht nur jeweils eine Epoche der amerikanischen Politik verkörpern – die Handlung reicht von 1937 bis etwa 1952 –, sondern vertreten auch bestimmte politische Typen.