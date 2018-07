Wie Pierre de Coubertin das moderne Olympia schuf

Von Adolf Metzner

Die X. Olympischen Winterspiele in Grenoble stehen vor der Tür. Im Oktober dieses Jahres werden in Mexico City die Spiele der XIX. Olympiade veranstaltet. Grund genug, sich der Anfänge zu erinnern – nicht als historische Pflichtübung, sondern als Aufblättern eines erregenden Kapitels der modernen Menschheitsgeschichte.

Man stelle sich vor: Ein unbekannter französischer Privatgelehrter von niederem Adel – weder Demagoge noch Funktionär, ja nicht einmal ein richtiger Sportler – wird zum Begründer der Olympischen Spiele, des größten Friedensfestes der Erde. Und dies ohne Auftrag, ohne Protektion und ohne Hausmacht – ein Einzelgänger in einem Land, in dem der Sport gerade dabei war, Fuß zu fassen, ganz im Gegensatz zu England, wo er damals schon seit einem Menschenalter florierte, und zu Deutschland, wo das Turnen über fast eine Million straff organisierter und ideologisch ausgerichteter Mitglieder verfügte.

Um das Phänomen Pierre de Coubertin zu verstehen, muß man zunächst versuchen, die labyrinthisch verschlungenen Widersprüche seiner Persönlichkeit zu enträtseln, dann aber auch, sich das Panorama des fin de siècle mit seinen historistisch gestimmten geistigen Strömungen und seinen machiavellistisch gefärbten diplomatischen Möglichkeiten vor Augen zu führen.

Coubertin war ein temperierter Weltverbesserer, ein pädagogischer Reformer, aber mit dem scharfen, bei den Jesuiten geschulten Intellekt und der profunden Schlauheit eines hohen Quaid’Orsay-Beamten. Überspitzt gesagt: Rousseau und Talleyrand in einer Brust. Er verstand es meisterhaft, hochgestellte Persönlichkeiten für seine hochfahrenden Ideen zu begeistern und sie sich nicht zuletzt durch seinen persönlichen Charme bei ihrer Durchführung zu einflußreichen Verbündeten zu machen. Den französischen Staatspräsidenten ebenso wie den griechischen Kronprinzen. Ihn vermochte er für seine Pläne zu gewinnen, manövrierte ihn aber auch wieder diplomatisch aus, als dieser die Spiele für immer für Griechenland in Beschlag legen wollte. Einmal gab es die als Ersatz versprochene Zwischen-Olympiade in Athen, dann aber nie wieder.

Pierre de Coubertins flinke Äuglein konnten ebenso emphatisch leuchten wie prüfend dreinschauen. Sein Gesicht erinnerte an einen Fuchs, einen idealistisch gesinnten Fuchs natürlich! Der gewaltige Schnauzbart gab ihm etwas Martialisches, was nicht zu der übrigen Sensibilität passen wollte. Der Schnurrbart schien angeklebt, er wirkt heute wie eine Maskerade, aber nicht so auf seine Zeit, wo er als männlich betonte Zierde eben Mode war.