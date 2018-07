Inhalt Seite 1 — Einen Koffer in Paris Seite 2 Auf einer Seite lesen

(Philips, Royal Dutch und Unilever) zu interessieren. Ihre bisherigen Kursgewinne halten sich in vergleichsweise engen Grenzen, ihre Kurse sind von der Rendite her betrachtet reizvoller als die der meisten deutschen Standardaktien. Der langfristige Anleger wird mit diesen Papieren sicherlich nicht betrogen sein.

Viele Anleger wollen aber mehr als die Gewißheit, langfristig gut angelegt zu haben, sie wollen möglichst rasch hohe Kursgewinne erzielen. Sie sehen ein, daß die Risiken eines Rückschlages an den deutschen Börsen mit jeder Hausse-Woche größer werden. Solange die Konsequenzen der neuen US-amerikanischen Wirtschaftspolitik (mit dem Ziel der Zahlungsbilanznormalisierung) noch nicht abzusehen sind, ist ihnen Wallstreet unbehaglich. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in England ist ein Engagement in der englischen Industrie vorerst indiskutabel.

Aber wie steht es mit französischen Aktien? Ihre Kurse waren im ersten Halbjahr 1967 infolge der wirtschaftlichen Stagnation und der damals schon in Umrissen bekannten, aber erst im September bekanntgegebenen Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer rückläufig. Der Aktienindex fiel von Ende 1966 – damals stand er bei 67,6 – bis zum 1. Juli 1967 auf 63,6, erholte sich am 1. Oktober auf 71,9, schloß das Jahr aber unter dem Stand vom 31. Dezember 1966.

Der rasche Aufschwung im Herbst war zunächst nicht mehr als ein Strohfeuer. Dennoch glauben viele Experten, daß mit dem August 1967 eine langandauernde Hausse-Bewegung in Frankreich eingesetzt hat, die Franzosen bislang jedoch noch nicht den Mut hatten, daran zu glauben.

Zu lange ist die französische Börse, also die Wirtschaft, durch die französische Innenpolitik belastet worden. Preisstopp und die nicht allen verständliche Anti-England- und Anti-Amerika-Haltung de Gaulles haben vor allem die Ausländer vom französischen Aktienmarkt vertrieben. Dadurch gerieten die Kurse auf einen Stand, der angesichts der keineswegs ungünstigen wirtschaftlichen Situation der Unternehmen als übertrieben niedrig angesehen wird.

Inzwischen hat die französische Regierung erkannt, daß eine moderne Volkswirtschaft, solange sie auf privatwirtschaftlicher Basis betrieben wird, nicht unbegrenzte Zeit den Faktor Kapital einfach übersehen kann. Es wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die neben der jetzt langsam in Gang kommenden Wirtschaftsbelebung französische Aktien attraktiver machen werden. So wurde der Zusammenschluß von Unternehmen steuerlich begünstigt, um Einheiten zu schaffen, die international wettbewerbsfähig sind. Für die Gewinne von ausländischen Tochtergesellschaften wurde eine weitgehende Steuerfreiheit gewährt, den Aktiengesellschaften wurde erlaubt, zum Zwecke der Kurspflege bis zu 10 Prozent ihres Aktienkapitals eigene Aktien zu erwerben. Außerdem ist geplant, das Steuerprivileg französischer Anleger bei Dividendenzahlungen auch auf ausländische Aktionäre auszudehnen. Bisher war die Rendite der französischen Anleger um rund 25 Prozent höher als für Ausländer.

Ein wichtiges Hindernis beim Kauf französischer Aktien war auch die schon erwähnte neue Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer. Offenbar sind ihre negativen Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne jedoch überschätzt worden. Experten meinen, daß die Vorteile steuerlicher Art, die gleichzeitig mit der Gewinnbeteiligung eingeführt worden sind, für die Wirtschaft mehr Wert haben, als die Gewinnbeteiligung schließlich kosten wird.