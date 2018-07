Einen einfachen Apparat, mit dem werdende Mütter zu Hause jederzeit das Wohlbefinden ihres noch ungeborenen Kindes überprüfen können, will der englische Arzt Dr. C. N. Smyth konstruieren.

Er ging von der altbekannten Tatsache aus, daß sich ein Baby im Mutterleib bewegt, wenn eine Tür laut zuknallt. Bislang war jedoch noch unklar, weshalb sich das Ungeborene so erregt. Überträgt sich der Schreck der Mutter auf das Kind oder hört dieses selber den Krach? Folgendes Experiment lieferte die Antwort: Im Universitätskrankenhaus London setzte Dr. Smyth einen kleinen Lautsprecher, eingebettet in einen Schaumgummiring, auf den Leib der Mutter, und zwar unmittelbar über den Kopf des Babys. Damit die Mutter den ziemlich leisen Kammerton A. nicht mithören konnte, bekam sie über einen Kopfhörer Schlagermusik zugespielt.

Zwanzig bis dreißig Sekunden nach Beginn des „Privatprogramms“ für den Embryo, also des Summtones, beschleunigte sich der Herzschlag des sieben Monate jungen Wesens. Damit dürfte erwiesen sein, daß Ungeborene bereits hören können. In zwei von den 235 untersuchten Fällen reagierte der Embryo zwar im Alter von 30 Wochen, aber nicht mehr mit 34 Wochen. Das Herz schlug gleichmäßig weiter. Beide Kinder wurden tot geboren. Die Mütter waren mit schweren Schwangerschaftskomplikationen in die Klinik eingeliefert worden.

Nach Ansicht von Dr. Smyth hatte eine Krankheit die Hirntätigkeit des Embryos so stark beeinträchtigt, daß der Schallreiz keine Reaktion des Herzmuskels mehr hervorrufen konnte. Somit habe man im Anstieg der Herzschlaggeschwindigkeit einen guten Anhaltspunkt dafür, ob der Embryo im Mutterleib noch wohlauf sei.

Vitus Dröscher