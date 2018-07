Inhalt Seite 1 — England – wie weit draußen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Strohel

Bonn‚ im Januar

Die britische Regierung hält das zweite französische Veto vom 19. Dezember vorigen Jahres für noch härter als das von 1963. Der britische Außenminister begründete diese unterschiedliche Bewertung dem Bundesaußenminister in Bonn so: de Gaulles erstes Nein habe sich gegen den Beitritt Großbritanniens zur EWG gerichtet; mit dem Veto von Brüssel aber habe der General sogar die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt Englands abgelehnt. Daraus folgere die britische Regierung, daß de Gaulle den Beitritt Großbritanniens zur EWG unter keinen Umständen zulassen wolle und daß die von ihm verlangten Voraussetzungen nur Ausflüchte seien.

Die Bundesregierung dagegen legt das Ergebnis von Brüssel so aus, daß de Gaulle den Beitritt Englands nicht grundsätzlich abgelehnt habe und daß das britische Beitrittsgesuch "noch auf dem Tisch liege". Ob die Bundesregierung an diese Auslegung wirklich glaubt oder sie nur als juristische Hilfskonstruktion benutzt, um daraus einen Verhandlungsfaden zu spinnen, bleibe dahingestellt. Brown zeigte jedenfalls in Bonn für diese Taktik Verständnis – anders als kurz vorher Lord Chalfont. Aber auch der britische Außenminister verspricht sich von ihr keinen Erfolg:

Die Bundesregierung glaubt, sie müsse auch noch die letzten Erkundungsmöglichkeiten in Paris ausloten, damit ihr von niemandem vorgeworfen werden kann, sie habe nicht das Äußerste versucht, de Gaulle doch noch für eine Obergangslösung zu gewinnen. Der General hat immerhin von der Möglichkeit eines "Arrangements" mit Großbritannien gesprochen, und Couve de Murville sprach von "handelspolitischen Lösungen". Der Bundeskanzler und der Bundesaußenminister möchten bei ihren bevorstehenden Konsultationen in Paris herausfinden, was die französische Regierung unter einem "Arrangement" oder unter "handelspolitischen Lösungen" versteht. Freilich, als sich vor einigen Tagen in Bonn Staatssekretär Lahr in einer langen Unterredung mit dem Generaldirektor für handelspolitische Fragen am quai d’orsay, Brunet, um eine Aufhellung jener orakelhaften Worte bemühte, hatte er keinen Erfolg; sei es, daß Brunet selbst nichts darüber wußte, sei es, daß er nichts sagen durfte.

Ob man aber in Paris an eine Freihandelszone oder eine andere wirtschaftliche Annäherung denkt – für England, das machte Brown in Bonn sehr deutlich, kommt nur eine Regelung in Betracht, die die Perspektive des späteren Beitritts Großbritanniens bietet.

Brown hätte es gern gesehen, wenn ihm Bundesaußenminister Brandt feste Zusagen für eine deutsche Beteiligung an gemeinschaftlichen Aktionen zwischen Großbritannien und den fünf EWG-Ländern gemacht hätte, wobei der britische Außenminister hervorhob, daß Frankreich von dieser Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen, sondern im Gegenteil nachdrücklich zu ihr eingeladen werden solle. Unter einer solchen Zusammenarbeit stellt sich die britische Regierung eine Kooperation in der Verteidigungspolitik vor, auch in der Außenpolitik, aber sie denkt dabei auch an die Entwicklung gemeinsamer Rüstungsprojekte, an technologische Aufgaben, an Vereinbarungen im Gesellschaftsrecht, im Patentrecht.