Der Kieler Historiker Karl Dietrich Erdmann hatte in der ZEIT Nr. 2/68 dargelegt, warum die von ihm zuerst ausgewerteten Tagebücher Kurt Riezlers noch nicht publiziert wurden. Ihm antwortet heute Professor Fritz Stern von der Columbia University in New York:

„Ich bin erstaunt, daß Herr Professor Erdmann in seiner Entgegnung mir Vorwürfe macht, die sich nicht mit den Tatsachen decken und die nicht unbeantwortet bleiben können.

1. Es war mir unbekannt, daß die Kopie des Riezler-Tagebuches, die mir die Tochter Kurt Riezlers zur Verfügung stellte, eine Reinschrift von Herrn Erdmann als Basis hatte. Ich nahm in der Tat an, daß es sich um eine Kopie des Tagebuches handelte, die Riezler in New York hinterließ, da ja auch seine Tochter frei darüber verfügte. Die Tatsache, daß die Kopie, die mir gezeigt wurde, nur die Zeit von Juli 1914 bis zum Kriegsende umfaßte, obwohl Herrn Erdmanns Aufsatz über Bethmann Hollweg auch Zitate aus der Vorkriegszeit brachte, bestärkte meine Annahme, daß es sich hier um eine andere im Familienbesitz befindliche Kopie handelte.

2. Herr Erdmann hat scheinbar vergessen, daß ich mit ihm gesprochen habe, und zwar bei Gelegenheit des Belvedere-Empfanges während des Internationalen Historikertages in Wien im September 1965. Ich fragte ihn, ob es zwei verschiedene Tagebücher gab, d. h. ob der Vorkriegsteil getrennt von dem anderen Teil existierte. Ohne mir eine direkte Antwort zu geben, fragte er mich, warum ich daran interessiert wäre. Ich erwiderte, daß ich die Absicht hätte, einen Aufsatz über Beth mann Hollweg für eine Festschrift zu schreiben, und bekam die ungewöhnliche Antwort: „Gibt es denn überhaupt noch etwas Neues über Bethmann zu sagen?“ (So verblüfft war ich von dieser Antwort, daß ich sie mir damals sofort notierte.)

3. Herr Erdmanns Antwort schien jeden Grund abzuschneiden, mich noch einmal an ihn schriftlich zu wenden. Zudem war mein Aufsatz, den ich erst im Herbst 1966 in Oxford schrieb und für den ich erst noch später die Erlaubnis von Riezlers Tochter zur Veröffentlichung erhielt, für eine Festschrift für Herrn Professor Holborn bestimmt, die Leonard Krieger und ich vorbereiteten. Wir waren bemüht, sowenig Aufmerksamkeit auf die Festschrift zu lenken wie möglich, um sie als Überraschung dem Empfänger übergeben zu können. Am 29. Dezember 1967 ist die Festschrift „The Responsibility of Power“ dem diesjährigen Präsidenten der American Historical Association, Hajo Holborn, überreicht worden.

4. Auch ich würde es sehr begrüßen, wenn das Riezler-Tagebuch veröffentlicht werden könnte. Ich habe dies wiederholt der Tochter Riezlers gegenüber ausgesprochen und gab dieser Hoffnung auch in meinem ZEIT-Aufsatz nachdrücklich Ausdruck.

5. Ich bin mir keines „ungewöhnlichen Verhaltens“ bewußt. Ich hoffe, daß mein Artikel, der dieser Tage bei J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen erschienen ist („Bethmann Hollweg und der Krieg: Die Grenzen der Verantwortung“, Heft 351/352 der Reihe „Recht und Staat“, 47 Seiten, 4,50 DM), zum wissenschaftlichen Verständnis von Bethmann Hollweg beitragen wird. Es war meine Absicht, Bethmann Hollweg als hervorragenden Vertreter der wilhelminischen Gesellschaft zu verstehen, und ich bin deshalb nicht nur seiner Politik während der Julikrise, sondern auch seiner Politik während des Krieges und seiner Haltung nach der Revolution nachgegangen. Ich war bemüht zu zeigen, welche Formen die Verantwortung der Machtausübung unter solchen Bedingungen annimmt. Dieses Problem – die Frage nach der Verantwortung der Macht – ist nicht auf Deutschland und auf jene Zeit beschränkt.“