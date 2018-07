Inhalt Seite 1 — Fingerhakeln in Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin, im Januar

Alles dreht sich wieder um Berlin“, jubelte das Boulevardblatt „BZ“ in einer halbseitigen Schlagzeile. Doch die Krisen-Euphorie, die Aussicht, Westberlin wieder in den Weltmittelpunkt rücken zu können, verflog, als der Regierende Bürgermeister Schütz am Freitag vergangener Woche von einem dreistündigen Gespräch mit dem sowjetischen Botschafter Abrassimow aus Ostberlin zurückkam. Statt dessen muß man sich nun auf ein zähes politisches Fingerhakeln um die Teilstadt einstellen.

Offensichtlich wollen die Sowjets keine neue Berlin-Krise provozieren. Dennoch sind ihre jüngsten Vorstöße mehr als routinemäßige Propaganda-Pflichtübungen. Spätestens seit dem 1.Dezember war damit zu rechnen – seit der Ankündigung Ulbrichts, er wolle seiner DDR nun endgültig eine passende Verfassung schneidern lassen. Der Staatsratsvorsitzende versteckte schon damals eine Berlin-Drohung in seiner Rede vor der Volkskammer; er forderte, daß in Westberlin die „Überreste des Zweiten Weltkrieges Schritt um Schritt“ beseitigt werden müßten.

Das Motiv für den plötzlichen. Vorstoß des SED-Chefs war eindeutig. Er muß in seiner Verfassung auch den Status von Berlin klären. Was Straßenschilder schon seit Jahren verkünden, soll nun auch in seinem Grundgesetz festgehalten werden: „Berlin – Hauptstadt der DDR.“ Auf Wegweisern ließ sich die Tatsache ignorieren, daß auch im Osten der Stadt die Abgeordneten kein Stimmrecht in der Volkskammer haben, daß auch hier alle neuen Gesetze erst vom Magistrat übernommen werden müssen. Im Verfassungstext geht das kaum. Und eine Hauptstadt, die formal eine „besondere politische Einheit“ ist, will die SED nicht.

Die Einheitspartei kommt aber auch um ein Wort zum Status von Westberlin im Verfassungstext nicht herum, wenn sie ihren ständig wiederholten Standpunkt nicht aufgeben will, daß die Westsektoren „auf dem Territorium der DDR liegen“. Hier hat sich das SED-Politbüro in eine schwierige Lage manövriert. Die Sowjets haben den deutschen Genossen nach dem Vorstoß Ulbrichts wieder einmal deutlich gemacht, daß sie das Risiko einer ernsthaften Konfrontation mit den Westmächten in der Berlin-Frage nicht eingehen wollen. Ulbricht mußte daher von seinen weitgespannten Plänen lassen. Das erklärt, weshalb die Polemik gegen Westberlin in den letzten Wochen im Ton immer schärfer, jedoch in der Sache immer vager geworden ist.

Mittlerweile haben sich die Ostberliner Propagandisten auf eine Losung geeinigt, die auch die Russen akzeptieren: Keine einseitige Veränderung des Westberlin-Status durch den Westen. Sie spekulieren, die Sowjets würden einsehen, daß Bonn von seiner Absicht, Westberlin weiter in den Bund zu integrieren, nicht abzubringen sei und nur mit einer radikalen Lösung in die Schranken gewiesen werden könne. Die These der Politbüro-Strategen, es sei ja die Bundesregierung, die den Status von Westberlin zu ihrem Vorteil verändern wolle, hat im Kreml jedenfalls beeindruckt.

Daß der Vizekanzler seinen engsten Mitarbeiter als Bürgermeister in das krisenzerrüttete Westberlin schickte, mag die Russen an ihre Praxis erinnern, Moskauer Funktionäre in die Provinz zu schicken, um die dortigen Parteiorganisationen auf Vordermann zu bringen. Daß der neue Regierende dann auch gleich noch zum Bundesratsvorsitzenden gewählt wurde, konnte den Eindruck einer forcierten politischen Integration der Teilstadt in die Bundesrepublik verstärken. Schütz bemühte sich um die Verlegung weiterer Bundesbehörden nach Westberlin und nahm an einer NATO-Tagung teil. Schließlich häufen sich gerade in diesem Jahr die Bundeskongresse in Berlin, von der Tagung der Exil-CDU bis zum Parteitag der Christlichen Demokraten, der im Herbst für das Stimmrecht der Westberliner Abgeordneten im Bundestag eintreten soll; und im Entwurf des CDU-Aktionsprogramms wurde die Erhebung Berlins zum Voll-Bundesland gefordert.