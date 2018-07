Die fünfte Wiederkehr des Tages, an dem der deutsch-französische Vertrag unterzeichnet wurde (22. Januar 1963), hat Gelegenheit geboten, die Freundschaft zwischen beiden Ländern mit nachdrücklichen Erklärungen zu bestätigen, wobei das offizielle Frankreich sichtlich den größeren Eifer bekundete.

Was die Bevölkerung hüben und drüben des Rhens angeht, so war längst das Wort von der „Erbfeindschaft“ verstummt, und Deutsche und Franzosen hatten sich von Männern wie Konrad Adenauer und Robert Schuman überzeugen lassen, daß Versöhnung das Gebot der Zukunft sei, noch ehe de Gaulle in der Stunde allgemeinen Jubels zu Bonn den Ruf anstimmte: „Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!“

Wenige Wochen später wurde der Elysée-Vertrag signiert. Die Anregung, den beiderseitigen Wunsch nach Zusammenarbeit und Konsultation vertraglich zu fixieren, war von Bonn ausgegangen, wo bei der Ratifizierung des Vertrages der Bundestag dann jene Präambel durchsetzte, welche die Wirkung der feierlichen Vereinbarung erheblich einschränkte. Die Zusammenarbeit blieb problematisch, die Konsultation jedoch wurde zur Regel.

Und diese Regelmäßigkeit der Beratung ist das wesentliche Element der Übereinkunft, die man einen „Vertrag ohne Inhalt“ genannt hat. Ob sie jeweils in geradezu polarischer Atmosphäre (das ist vorgekommen) oder in herzlicher Eintracht stattfand: An der Regel wurde nicht gerüttelt. Das ist nicht nur, ein. historischer Sonderfall, sondern zugleich ein praktikables Mittel, in jedem notwendigen Augenblick den Vertrag mit Inhalt zu füllen, wie ihn die europäische Politik verlangt.

Die deutsch-französische Freundschaft, sie. existiert. J. M.-M.