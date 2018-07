Hannover

Seit die Essener Rechtsanwältin Marianne Kreuzer ihren geliebten Klienten Petras Dominas mit Waffen ausstattete, wurde kein ähnlich eklatanter Fall von Komplicenschaft zwischen einem Ganoven und seinem Verteidiger mehr publik: bis sich kürzlich ausgerechnet im korrekten Hannover ein hier seit sieben Jahren zugelassener Rechtsanwalt wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten mußte. Der 61 Jahre alte Strafverteidiger Gustav Pudimat hatte einen schweren Jungen im hiesigen Gefängnis nicht nur monatelang mit Tabak, Zigaretten und Transistorgeräten versorgt – er hatte dem als ausbruchsbereit bekannten Häftling auch zwei Spezial-Eisensägen und scharfe Pistolenmunition in die Sicherheitszelle geschmuggelt. „Wenn ich keine Scheu vor Gewaltanwendung gehabt hätte“, bezeugte Pudimats 25jähriger Mandant dem Schöffengericht, „ich hätte jederzeit ausbrechen können.“

Der peinliche Fall war schon Wochen vor dem Prozeß Gegenstand von Flüstergesprächen zwischen Richtern, Anklägern und Rechtsanwälten. So unglaublich die Sache schien, so genau wußte man doch, daß das Sicherheitspersonal der Strafanstalt Pudimat eine Falle gestellt hatte, daß die Beweise deshalb bombensicher seien und daß drei vertrauenswürdige Beamte Pudimats Schuld beeiden würden.

Das war nicht nötig, denn zu Beginn der Verhandlung wartete, der Angeklagte mit einem überraschenden Geständnis auf: „Ich gebe alles zu“, erklärte er dem Gericht mit matter Stimme. Und dann stellte sich auch heraus, daß der Anwalt aus einem recht simplen Motiv gehandelt hatte: aus Sorge um sein Einkommen: „Sie wissen ja, wie es ist... Wenn man den Wunsch der Mandanten nicht erfüllt, dann sagen sie den anderen Häftlingen: Der taugt nichts ... Dann verliert man Mandanten.“ Und noch deutlicher: „Ich war auf die Einkünfte aus meiner Praxis sehr angewiesen. Der Husnik hat mir immer wieder andere Häftlinge als Mandanten zugeführt. Deshalb wollte ich ihn nicht zum Feind haben.“ Laut Bodo Husnik bot Pudimat sogar einen Super-Service: „Es war im Gefängnis bekannt: Von dem – ja, da kann man was kriegen.“

Der Grund für solche Großzügigkeit liegt in den besonderen Handikaps, denen Pudimat sich gegenübersah. Der gebürtige Litauer studierte Jura in seiner Heimat, einem fremden Rechtsgebiet, und mußte nach seiner Umsiedlung ins Altreich das deutsche Recht neu erlernen. Da er sich auf das schwierige Zivilrecht gar nicht erst einlassen wollte, lebte er allein von seiner Strafrechtspraxis. Doch was er für Husnik tat, liegt jenseits der Grenzen der Ehrbarkeit. Kommentar eines Oberstaatsanwalts: „Es gibt gelegentlich Anwälte, die allzu eng mit Ganoven zusammenarbeiten ... Man nennt sie Ganoven-Anwälte.“

Husnik – wegen Einbruchs zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt und nach einem Ausbruchsversuch in einer Sicherheitszelle untergebracht – verlangte von Pudimat zunächst nur Rauchwaren und Transistorgeräte, um sich die Zeit mit flotter Musik vertreiben zu können: „Dadurch ist mir die Einzelhaft erst erträglich geworden.“

Im November 1966 schließlich ließ er durch Pudimat einen zweiten Ausbruchsversuch vorbereiten. Beim vertraulichen Gespräch in der Zelle steckte der Anwalt seinem Mandanten eine Eisensäge, 70 Mark und einen Stadtplan von Lingen zu. Dann ließ Husnik sich dorthin ins Lazarett verlegen, von wo er den Ausbruch wagen wollte. Doch man steckte ihn in eine Zelle mit drei Fahrlässigkeitstätern – für diesmal mußte er aufgeben.