Europas größtes Einrichtungshaus, die Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk, München, wird seinen Kunden in Zukunft neben den gewöhnlichen Möbeln auch Antiquitäten anbieten. Sie haben mit dem bekannten Antiquitätenhändler Eduard Brinkama einen hochdotierten Beratungsvertrag abgeschlossen.

Die Vereinigten Werkstätten machten ihn zum „Einkäufer Nummer eins“ und mieteten sein bisheriges Hauptquartier in Hamburg-Pöseldorf. Die neugegründete Firma Brinkama & Co. will außer Hamburg und München Filialen in Düsseldorf und Frankfurt eröffnen.

Eduard Brinkama hat sich aber vorbehalten, exquisite Antiquitäten weiter zu verkaufen. Damit sind auch alle Gerüchte zerstreut, die wissen wollten, daß Eduard Brinkama seine Antiquitätenläden an die Vereinigten Werkstätten verkauft habe.

chb