VonOtto Griese

Meine erste Begegnung mit Klima liegt schon fast zwei Jahre zurück. Bei ihm zu Hause war ich noch nicht gewesen. Ich wurde aber wie ein guter Bekannter empfangen.

Die im Süden Prags in einem ausgesprochenen Villenviertel liegende Vier-Zimmer-Wohnung ist modern und geschmackvoll eingerichtet. Für einen Vier-Personen-Haushalt (Klima hat zwei Kinder) bedeuten die etwa 100 qm Wohnfläche wohl auch nach westlichen Maßstäben ausreichenden Wohnkomfort. Die Miete ist – ohne Heizung und Licht – äußerst billig: 130 Kronen.

Überall an den Wänden Bücher – und eine ganze Reihe guter Photos von Barlach-Werken. (Zu einem Besuch der Barlachgedenkstätte in Güstrow oder einem Besuch in Hamburg fehlte dem Prager Schriftsteller bisher leider immer die Zeit.)

Ivan Klima wurde am 14. September 1931 in Prag geboren. Als Kind verbrachte er drei Jahre im Konzentrationslager Theresienstadt. Bis 1956 studierte er an der Prager Universität Bohemistik und Literaturwissenschaft. Danach war er Redakteur an der literarischen Zeitschrift „Květy“, bis 1962 Redakteur im Verlag des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes. Seit 1962 Mitglied der Redaktion „Literarmí Novíny“ in Prag, 1963 stellvertretender Chefredakteur. Im Herbst 1967 wurde er aus der Partei ausgeschlossen. Jetzt ist er als freier Schriftsteller in Prag tätig.

Klima schrieb zahlreiche Bücher, Erzählungen und Novellen. Seine bekannteste Prosa-Arbeit ist die Biographie des tschechischen Schriftstellers Karel Čapek. Aufführung seines ersten Theaterstückes „Ein Schloß“ 1966 im Düsseldorfer Schauspielhaus und 1967 im Nationaltheater Mannheim/Studio.

Frage 1: Waren Sie sich darüber im klaren, daß Ihr Diskussionsbeitrag zum IV. Schriftstellerkongreß im Westen eine solche Reaktion hervorrufen würde – und wie beurteilen Sie diese Reaktion westlicher Publikationen?