Als in den letzten Tagen die Hausse an den deutschen Aktienmärkten zeitweise überzuschäumen drohte und manche so taten, als ob es demnächst nur noch Aktien auf Bezugscheine geben würde, haben nicht wenige Leute die Kursgewinne der vergangenen Monate durch Verkauf eines Teiles ihrer Aktien sichergestellt. Ob das richtig oder falsch war, werden wir bald sehen, meine verehrten Leser. Bisher haben solche Anflüge von Besonnenheit Geld gekostet. Denn trotz aller Mahnungen, daß die Börse keine Einbahnstraße ist und es nach einem derart raschen Anstieg zu einem Rückschlag kommen muß, daß sich die Kurse immer weiter von den wirtschaftlichen Realitäten entfernen und daß Aktien schließlich nur noch die halbe Rendite der festverzinslichen Papiere bringen, ist es weiter aufwärts gegangen.

Nun ist es schon immer so gewesen, daß während einer Hausse auch die erfahrenen Börsenhasen nur schwer zum Verkauf zu veranlassen sind, zumindest dann nicht, wenn ihnen nicht gleichzeitig eine andere lukrative Anlage für ihr Kapital geboten werden kann. Die fehlende Alternative – das ist genau der Punkt, wo die Kundenberatung der Banken schwierig wird. Nur wenige wagen ihrer Kundschaft den Erwerb von Renten vorzuschlagen. Selbst im Bundeswirtschaftsministerium macht sich niemand Illusionen darüber, welche Schwierigkeiten es bereiten wird, den Zins in der Bundesrepublik nicht steigen zu lassen. Steigende Zinsen aber bedeuten fallende Rentenkurse. Und wo die Aussichten auf Verluste größer sind als die Gewinnchancen, läuft niemand gern hin. Der Einwand der Rentenfans: Der Rückschlag bei den Aktien wird mit Sicherheit mehr Geld kosten als ein etwas schwächerer Rentenmarkt.

Einige große Investmentfonds, aber auch private Anleger, sind dazu übergegangen, sich für die großen internationalen holländischen Aktien