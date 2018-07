„Laßt uns das Letzte geben und den Krieg bis zum 31. März gewinnen“, hatte Generalmajor Gowon, Chef der Zentralregierung in Lagos, seinen Truppen zum Jahreswechsel zugerufen. Am 1. April nämlich soll Nigeria ein neues Gesicht annehmen: Die vier Landesteile, von denen sich die Ostregion unter Oberstleutnant Ojukwu am 30. Mai vorigen Jahres als „Republik Biafra“ abgespalten hatte, sollen in zwölf Bundesstaaten aufgehen. Der muslimische Norden würde in sechs Teilstaaten aufgesplittert, die Furcht des Ibo-Stammes im Osten vor einer Hegemonie des nördlichen Haussa-Volkes – Grund für die Sezession Biafras – könnte dadurch beseitigt, der Weg zum Frieden freigemacht werden.

Noch aber herrscht blutiger Krieg zwischen Nigeria und Biafra. Er war vor einem halben Jahr als „Polizeiaktion“ der Zentralregierung gegen den rebellierenden Osten eröffnet worden und hat bis jetzt etwa 50 000 Tote gefordert. Mehr als 120 000 Ibos halten sich in den Regenwäldern Biafras versteckt. Bei einem Sieg der Bundestruppen befürchten sie eine Wiederholung der Pogrome, denen 1966 im Norden 30 000 Stammesbrüder zum Opfer gefallen waren. Und es steht nicht gut um Biafra, das seine Appelle an das Weltgewissen („Rettet die Ibos vor dem Völkermord!“) nirgends in diplomatische Anerkennung ummünzen konnte.

Seit Monaten ist der Osten von seiner Land Verbindung nach Kamerun abgeschnitten. Seit dem Jahreswechsel treiben die 12 000 Soldaten Gowons ihre Angriffskeile in zwei Richtungen auf das Herzstück Biafras zu.

Im Westen versuchen die erste und zweite Division bei Onitscha über den Niger zu setzen; weiter nördlich soll der Übergang gelungen sein.

Im Süden greift die dritte Division – von der Luftwaffe unterstützt – Port Harcourt an, den letzten Zugang Biafras zur Außenwelt.

Der Krieg in Nigeria kennt jedoch keine festen Fronten und keine dauerhaften Siege. So wird bei Enugu, der Hauptstadt Biafras, und bei Nsukka noch immer gekämpft – Städte, die von den Bundestruppen vor drei und sechs Monaten „erobert“ worden waren. Der Ausgang des gnadenlosen Dschungelkrieges wird daher wesentlich davon abhängen, welche Seite die wirksamere Unterstützung aus dem Ausland erhält.

Port Harcourt ist der Endpunkt eines Verteilernetzes, über das Frankreich und Portugal Waffen an Biafra liefern, darunter Flugzeuge, die von französischen Piloten geflogen werden. Dahinter steckt – so der Londoner „Observer“ – Frankreichs staatseigener Ölkonzern „SAFRAP“, der auf den Ölfeldern Biafras die britische Shell-BP ausstechen wolle.

Dagegen wird die Zentralregierung von Großbritannien, der ČSSR, der Sowjetunion und Ägypten unterstützt. London sandte erst am vorigen Wochenende eine vierte Ladung Kriegsmaterial nach Lagos und soll jetzt bereit sein, auch schwere Waffen (außer Flugzeugen) abzugeben. Moskau und Prag lieferten Flugzeuge, die von ägyptischen Piloten geflogen werden. Mit ihnen hofft Cowon, den Krieg „termingerecht“ zu gewinnen.