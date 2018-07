Zufriedene Gesichter, das gab es im Essener RWE-Hochhaus schon lange nicht mehr; aber diesmal begleiten den ersten Konzernabschluß eines Energieunternehmens – von Europas größtem Stromversorgungsunternehmen Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG – geradezu erstaunlich positive Kommentare. „Zufriedenstellend, in einigen Punkten sogar erfreulich“, lautet das Urteil der für betont zurückhaltende Erfolgsmeldungen bekannten Verwaltung. Tatsächlich hat das RWE ein ausgezeichnetes Jahr hinter sich, die konjunkturelle Abschwächung der zurückliegenden Zeitspanne hat für den Essener Energiekonzern so gut wie nicht stattgefunden. Die Gesamtstromabgabe des Unternehmens erhöhte sich auf rund 49,3 Milliarden kWh: die davon auf das eigentliche Versorgungsgebiet des RWE entfallenden 44,53 Millionen kWh bedeuten eine Zuwachsrate von 5,6 Prozent. Das ist ein sehr ansehnliches Plus, das erheblich über den durchschnittlichen Stromverbrauchszuwachs in der Bundesrepublik von 3,9 Prozent hinausgeht.

Wichtiger noch ist die Tatsache, daß das RWE auch wieder glänzend verdient hat. Zum erstenmal seit Jahren seien – so hieß es – die Kosten hier geringer gestiegen als die Einnahmen. Eine Ertragsteigerung um rund 10 Prozent ist in der Tat nicht nur für das konjunkturell abgeschwächte Jahr 1967 ein stolzes Ergebnis. Der Gewinn je Aktie wird auf 22,73 nach 20,73 Mark beziffert. Für die 15prozentige Dividende auf das erhöhte Kapital von 1,2 Milliarden muß das Unternehmen 180 nach 168 Millionen Mark im Vorjahr bereitstellen. Damit werden zwei Drittel des erwirtschafteten Ergebnisses an die Aktionäre weitergegeben. 90 Millionen werden in die freie Rücklage eingestellt, die damit wieder auf 850 Millionen angestiegen ist.

Der Konzernumsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr von 5,68 auf 5,81 Milliarden Mark, während die Belegschaft gleichzeitig auf 53 800 (59 000) verringert wurde. In den ersten Konzernabschluß werden 50 Gesellschaften einbezogen; offen gelegt werden dabei bisherige stille Reserven von 306 Millionen Mark. Das ist indessen nur das sofort sichtbare Polster des sowohl von seiner Ertragskraft als auch von seiner Substanz her gesehen zu den bestfundiertesten Unternehmen der deutschen Wirtschaft gehörenden Konzerns. nmn