Celle

Das Celler Oberlandesgericht entschied, wie in der „Neuen Juristischen Wochenschrift“ zu lesen, daß sich ein „Strafgefangener überlanges Kopfhaar schneiden lassen muß“. Wörtlich heißt es in den Gründen zu diesem Beschluß:

„Zwar wird es im allgemeinen einem Strafgefangenen gestattet, seine Haare (und Bart) nach seinem Belieben zu tragen. Diese Freiheit hat aber ihre Grenzen in den Geboten der Reinlichkeit und Schicklichkeit. In einer Strafanstalt ist neben der äußeren Ordnung unbedingte Reinlichkeit oberstes Gebot, weil bei dem Leben in enger Gemeinschaft sonst besondere Gefahren für die Hygiene in der Anstalt und damit für das gesundheitliche Wohl aller Anstaltsinsassen bestehen würden. Diese Reinlichkeit ist bei überlanger Haartracht nicht gewährleistet. Diese erfordert eine außergewöhnliche gute Pflege, für die die erforderlichen Mittel und Möglichkeiten im Strafvollzüge, insbesondere in Strafanstalten für männliche Strafgefangene, nicht zur Verfügung stehen. Daher ist ein Strafgefangener gehalten, seine Kopfhaare in angemessenen Zeitabständen schneiden zu lassen.

Überlanges Haar und auffällige Haartracht erregen überdies in einer Strafanstalt beträchtliches Aufsehen und stören jedenfalls dann die Anstaltsdisziplin, wenn solches Verhalten – wie es in der Anstalt H. bemerkt worden ist – Nachahmer findet. Solche Störungen können nicht hingenommen werden, weil sie den Zweck des Strafvollzuges gefährden.

Die hiernach für die Haartracht und die Länge der Kopfhaare zu ziehenden Grenzen hat der Antragsteller jedenfalls überschritten. Seine Haare reichten am 15. August 1967 bis tief in den Nacken und über die Schläfen. Auch nach diesem Zeitpunkt hat der Antragsteller sie nicht schneiden lassen. Nach den dem Senat vorliegenden Lichtbildern, die Anfang Oktober 1967 hergestellt worden sind, sind die Haare inzwischen so weit gewachsen, daß sie vom linken Scheitel über Kopfmitte und über die Stirn bis über das rechte Ohr reichen, seitlich die beiden Ohren völlig bedecken und hinten im Nacken auf dem Rockkragen wulstig aufstoßen und dort abstehen. Sie werden danach bei einer Beugung des Kopfes, wie sie bei der Arbeit und auch sonst oft vorkommt, über das Gesicht fallen und dieses dann völlig bedecken...“