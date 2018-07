Das Spiel dauert neunzig Minuten. Wer am Wochenende zum Fußballplatz geht, hinterläßt als einzige diese Gewißheit bei der uninteressierten Ehefrau. Niemand rechnet die Halbzeitpause ein, doch ist die Zäsur unentbehrlicher Bestandteil in der Dramaturgie des Fußballspiels. Die Halbzeit spannt die Erwartung – manchmal sogar über das Spielende hinaus. Denn solange die Unterbrechung dauert – in der Regel zehn Minuten –, solange wartet die Gattin stets länger auf den Anhänger, während der Kaffee kalt wird und die Hoffnung sinkt, daß der Erwartete bereits zum Kaffee nach Hause kommen wird.

Kaum hat der Schiedsrichter Spieler und Zuschauer voneinander und sich selbst von beiden für zehn Minuten erlöst, werden die Aktionen auf dem Rasen von eingehenden Reflexionen auf den Rängen abgelöst. Die sportliche Situation wirkt sich auf das individuelle Gemüt in der Menge verschieden aus, aber das Spiel hat ja neunzig Minuten. Die Anhänger der zurückliegenden Mannschaft schöpfen Zuversicht aus dieser Gewißheit; wer seine Elf im Vorteil weiß, fügt sich ihr mit Bedauern. Es weicht sehr rasch den Selbstbewußtsein, das der Torunterschied verleiht.

Während die einheimischen Journalisten in den Gesichtern ihrer auswärtigen Kollegen zu rätseln versuchen, ehe sie beginnen, ihre Zusammenfassung zu formulieren, die Skepsis der eilten die Hoffnungen der anderen nährt – dem Fachleute sind leichtgläubig, wenn sie ihre Meinung bestätigt sehen –, beflügelt der Optimismus des Fußvolkes den Kleinhandel mit Erfrischungen. Die Menge macht sich Luft. Die Abgase der Emotionen sammeln sich im Stadionkessel zu einem nebelgrauen Vorhang von Zigarettenrauch, der das Licht der Tiefstrahler trübt.

Der einzelne kehrt langsam zu sich selbst zurück. Der Abstand zum unterbrochenen Geschehen entspricht mehr und mehr seinem räumlichen Abstand zum Spielfeld. Die nähere Umgebung wird ihm bewußt. Bei der Bitte um das Feuer des Nachbarn betrachtet er diesen zum erstenmal – obgleich dieser ihn seit vierzig Minuten vom Unvermögen seiner Mannschaft zu überzeugen versucht hat, aber selbst niemals zuhörte, wenn er seine gegensätzliche Ansicht erklärte. Sie stehen Fuß an Fuß, aber es trennten sie Welten.

Die Kontemplation befriedet die Menge nicht lange; so wenig wie der Spielmannszug, der in unerwünschter Harmonie den Rasen des Kampfplatzes wieder glatt tritt. Die Menge fühlt sich unausgefüllt. Die gemeinsame Unsicherheit des Spielausgangs läßt die Zuschauer zur Selbsthilfe greifen. So setzt sich die Rivalität auf dem Rasen mit anderen Mitteln auf den Rängen fort. Der Einsatz ist groß, denn jeden drängt es nun, die Entscheidung vorwegzunehmen.

Das Geraune der Erwartung formuliert sich plötzlich zum geläufigen Schlachtruf des Heimatvereins. Die Mannschaft als Resonanzboden der Aufmunterung wird nicht vermißt: Der Schlachtruf gilt den Rufern selbst. Rasch gibt der einzelne seine zweifelsvolle Isolation auf und stimmt mit ganzer Kraft ein, um sich selbst von der eigenen Überlegenheit zu überzeugen. Das Argument ist die Lautstärke. Die Schlachtenbummler des Gegners nehmen die Herausforderung an, sammeln ihre verstreuten Stimmen zum eigenen Schlachtruf, um in den Atempausen des feindlichen Hochmuts wirkungsvoll zu kontern.

Die lautstarke Parteinahme wird erleichtert durch den eingängigen Rhythmus der Kriegsgesänge, deren ewigkeitsgewisses Vokabular noch den am geringsten Hoffenden zur positiven Überzeugung überredet: wird doch, wie es heißt, der eigene Verein niemals untergehen! Und desto überzeugter klingt die musikalische Beschwörung der Zukunft, je düsterer die nächste Stunde der Vereinsgeschichte zu werden droht.