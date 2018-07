In den letzten Tagen mehrten sich die Stimmen, die vor einer Börsenüberhitzung warnten. Tatsächlich war das Tempo der Kursaufwärtsbewegung am Aktienmarkt in den letzten Wochen atemberaubend. Besonders dann, wenn sich die Spekulanten der Papiere mit engem Markt bemächtigten, bei denen schon wenige Kaufaufträge ausreichen, die Kurse innerhalb weniger Stunden um 20 Punkte oder mehr nach oben zu treiben. Einige Kreditinstitute bemühten sich, durch Verkäufe aus eigenen Beständen der deutschen Börse ihr spekulatives Aussehen zu nehmen, sogar einige Investmentfonds waren bereit, sich von dem einen oder anderen Papier zu trennen, von dem sie annahmen, daß sein Kurs der Zukunft schon zu weit vorausgeeilt war.

Aber gerade die Fonds sind es, die dem Markt durch ihre Käufe neuen Auftrieb geben. Ihr flotter Zertifikatabsatz zwingt sie dazu, ständig Anlagekäufe vorzunehmen. Teilweise weichen sie auf gute ausländische Papiere aus, der Hauptteil der Mittel fließt jedoch nach wie vor in die deutschen Aktien. Hier findet neuerdings eine sehr strenge Auswahl statt. Man sieht weniger auf mögliche kurzfristige Kurserfolge als vielmehr auf gute langfristige Aussichten und auf eine Marktbreite, die es auch in schwachen Börsentagen erlaubt, beweglich zu bleiben. Renditegesichtspunkte sind bei einigen Fonds zur Zeit in den Hintergrund getreten.

Bei den Banken schwillt die Beteiligung der Kundschaft am Aktienhandel weiter an. Es ist bereits das Wort von der „Dienstmädchen-Hausse“ gefallen, das jedoch keineswegs den Kern trifft, weil sich der Kleinsparer, der nur ein paar hundert Mark anzulegen hat, noch von der Börse fernhält. Was die Kurse so stark nach oben treibt, sind die Käufe des „mittleren“ Sparerpublikums, das noch beträchtliche Mittel zur Verfügung hat, die zum Aktienkauf verwandt werden könnten. „Wir hoffen nur, daß diese Leute, die jetzt auf den fahrenden Hausse-Zug aufspringen, sich nicht schon morgen mehr oder weniger ramponiert auf den Gleisen wiederfinden werden“, meinen kritische Bankiers, die einen vorübergehenden Rückschlag für unmittelbar bevorstehend halten.

Die Haussiers unter den Börsianern kennen solche Bedenken nicht. Sie verweisen darauf, daß nach zahlreichen Voraussagen die Gewinne der Unternehmen in diesem Jahr bis zu 30 Prozent steigen werden, sie erinnern an die Aktivität der deutschen Fonds, die durch eine verstärkte Werbung einem weiteren Markteinbruch durch ausländische Anlagegesellschaften stoppen wollen und sie machen auch auf die Eigendynamik aufmerksam, die die deutsche Börse inzwischen erlangt hat. „Die Hausse ernährt die Hausse“ ist ihr Schlagwort.

Im Hinblick auf die Überhitzungserscheinungen ist es dringend erwünscht, daß die Märkte durch Kapitalerhöhungen wieder breiter werden. Das jetzt angebotene Bezugsrecht der Farbwerke Hoechst, die mehr als 420 Millionen Mark vom Kapitalmarkt fordern, wird dazu einen Beitrag leisten. Aber was geschieht danach?