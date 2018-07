Selbst dem reichsten Land der Welt sind gewisse Grenzen gezogen. Die USA können nicht gleichzeitig einen kostspieligen Krieg in Asien führen, Europa mit dem Dollar wirtschaftlich erobern, Milliarden in die Entwicklungsländer pumpen und zu Hunderttausenden als Touristen durch die Welt reisen. Die Einnahmen im Ausland decken schon seit langem nicht mehr die Ausgaben. Deshalb mußte sich Präsident Johnson jetzt entschließen, die amerikanischen Dollar-Ausgaben im Ausland scharf zu beschränken. Neben der Entwicklungshilfe und den Reiseausgaben sollen in Zukunft vor allem die privaten Auslandsinvestitionen gebremst werden. Damit werden ausgerechnet die Ausgaben eingeschränkt, die langfristig den größten Gewinn bringen. Schon jetzt überschreiten die Kapitalerträge mit 6,6 Milliarden Dollar den Wert der Kapitalexporte bei weitem.