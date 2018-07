Inhalt Seite 1 — In Sachen MwSt. Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfram Siebeck

Den größten Teil meiner Zeit verbringe ich damit, Manuskripte an Redaktionen zu schicken, die meistens nie und manchmal mit einem vorgedruckten „... müssen wir zu unserem Bedauern...“ beantwortet werden. Eine kühle und billige Art, mir zu sagen, daß man auf meine Mitarbeit keinen Wert legt. Aber Ruhm ist eine Portofrage (sagt Heinrich Böll), und so lasse ich mich nicht entmutigen und trage den nächsten Brief zur Post.

Jetzt haben sie endlich einmal ausführlich zurückgeschrieben. Wie auf Verabredung fragen alle Redaktionen gleichzeitig an, ob ich meine Honorare künftig nach § 19, Abs. 1–3 des Mehrwertsteuergesetzes versteuern werde.

Warum nicht, denke ich, denn die Mehrwertsteuer bringt Gewinn. Man sieht es an den gestiegenen Preisen.

Doch das ist nicht alles. Ich kann auch § 12, Abs. 2, Ziffer 5, in Anspruch nehmen, lese ich weiter. Also doch nicht § 19? Und während ich zögere, bieten sie mir, nun richtig redselig geworden, den § 15, Abs. 1, an, um „pauschal abzugsfähige Vorsteuern abzusetzen“. Ich setze mich erst einmal aufs Sofa. Wenn ich jetzt den falschen Paragraphen wähle, bin ich ruiniert...

„Sie müssen“, schreibt mein Steuerberater, „eine Mehrwertsteuer in Höhe von 5 Prozent öffentlich ausweisen, dafür können Sie die Mehrwertsteuer aus Ihren Unkosten von der in Rechnung gestellten Mehrwertsteuer abziehen.“ Welche Mehrwertsteuer von welcher Mehrwertsteuer? Und was versteht er unter öffentlich ausweisen? Ist es öffentlich genug, wenn ich sie vor den Nachbarn ausweise?

Ich erinnere mich, wie der Wirt meines Stammlokals einen randalierenden Gast an die Luft beförderte. Das war zweifellos eine öffentliche Ausweisung. Ich beschließe, den erfahrenen Mann zu fragen.