In Paris verblaßt allmählich die Erinnerung an die für die deutschfranzösischen Beziehungen so Verhängnisvolle Erhard-Zeit. Am 5. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages von 1963 sieht es so aus, als ob sich ein neuer Beginn der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern abzeichnet.

Trotz der politischen Abkühlung der letzten Jahre hatte bisher der Warenaustausch zwischen beiden Nachbarländern stetig zugenommen. In der Vertragszeit ist er um fast ein Drittel auf 17 Milliarden Mark gestiegen. Aber mit der industriellen Verflechtung ist man kaum weitergekommen. Die gegenseitigen Kapitalanlagen von je 700 bis 800 Milliarden Mark nehmen sich neben den Milliardeninvestitionen der Amerikaner in den Industrien beider Länder nicht sehr eindrucksvoll aus.

Auch die im Rahmen des Vertrages eingesetzten Wirtschaftsausschüsse, wie das Büro für „deutsch-französische Industrie-Kooperation“, haben zwar nütz-liche Untersuchungen über die legale und verwaltungswirtschaftlichePraxis in beiden Ländern durchgeführt, aber alsTriebkraft zu einer engeren Wirtschaftlichen Verflechtung versagt.

Vielleicht hat aberjetzt Präsident Johnsondurch die Beschränkung der amerikanischen Kapitalexporte neue Wege für die deutsch-französischeWirtschaftsannäherung eröffnet. NachPariser Nachrichten steht die Gründung eines neuen deutsch-französischen Industrieausschusse unmittelbar bevor.Du neue Organisation soll diesmal – im Gegensatz zu den bisherigen Gremien – mir führenden Industriellenaus beiden Ländern besetzt werden.

Sie werden im Gegensatz w den Beamten viel eher in derLage sein,Entschlüsse zu fassen, die zur Verknüpfung der von ihnenvertretenen Industrien führen. Die Gründung deutsch-französischerGesellschaften sollals einer der wichtigsten Punkte auf der der neuen Kommission stehen. Auch auf einem anderen Gebiet, an der Börse, sollen in Zukunft die Kontakte enger geknüpft werden. Nach einer –allerdmgs amtlich noch nicht bestätigten – Information beabsichtigte das französischeFinanzmini sterium, die bisher nur den in Frankreich wohnenden Kapitalisten gewährtenSteuervergünstgungen auch auf die deutschen Besitzer von französischen Wert-papieren auszudehnen. Bekannt ist, daf über diese Frage seit Monaten zwischen beiden Regierungen verhandelt wird. ek.