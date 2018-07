Inhalt Seite 1 — Johnson ohne Schwung und Glanz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Schwelien

Washington, im Januar

Als Lyndon Johnson am Mittwoch voriger Woche vor dem Kongreß seine diesjährige Botschaft über die Lage der Nation abgab, bemerkten die Fernsehzuschauer an seinem Profil eine irritierende Veränderung, schwer definierbar zwar, aber unverkennbar: der Make-up-Künstler hatte dem sonst straff zurückliegenden Haar des Präsidenten den Hauch einer Welle angezaubert.

Der Präsident ist kein alternder Off-Broadway-Schauspieler, der diese Politur nötig hätte. Der Krieg in Vietnam und seine Nebenfolgen, die erbitterte Opposition der liberalen Intellektuellen Amerikas, der Zorn der internationalen Kritik an seiner Bombenstrategie und der Ansturm einer im Wahljahr nach Sieg lechzenden republikanischen Opposition – dies alles lastet schwer auf ihm, erdrückt ihn aber nicht. Johnson sollte sie mit den Eigenschaften tragen können, die seine Stärke ausmachen – einer rastlosen, ungebrochenen Arbeitskraft, einem erdnahen Gefühl für die Stimmung der Amerikaner und der taktischen Behendigkeit, widerstrebende Kräfte zusammenzufügen.

Im Wahljahr freilich müßte noch etwas hinzutreten, was sich weder erfinden noch auf die Fassade polieren läßt – ein Schuß charismatischer Inspiration, genährt aus der Bereitschaft, das alte Johnsonsche Glaubensbekenntnis von der sozialen Harmonie für Amerika und einem gezügelten Einsatz seiner Macht in der Welt zur Sicherung des Friedens mit vollem Schwung auf die Waagschale zu werfen und sie nicht den kleinen Erfordernissen des Tages opportun zu opfern. Doch dieses Credo des Präsidenten ist zerschlissen; statt es noch einmal zu animieren, versteckt er es ängstlich vor seinen Widersachern.

Das kann der Keim für eine Tragödie Lyndon Johnsons werden – sogar wenn er die Wahl im November glatt gewinnt. Oft ist ihm vorgeworfen worden, ihm fehle die Gabe der Inspiration, er wecke keine Begeisterung, er richte den Blick nicht auf die wirklich großen Ziele, die seiner Nation würdig wären. Das ist nicht ganz richtig, denn wenn ihm auch funkelnde Visionen abgehen, so hat er doch oft im rechten Augenblick mit missionarischem Eifer und Beredsamkeit für weitgesteckte Ziele wirkungsvoll geworben. In seiner „State of the Union Message“ schien er darauf geradezu resigniert verzichten zu wollen.

Johnson leitete seine Botschaft mit der Bemerkung ein, nicht die Kraft Amerikas werde in diesem Jahr auf die Probe gestellt, sondern der Wille des Landes. Aber er tat nichts, diesem Willen Ziel und Richtung zu geben. Seine Ansprache zeichnete sich durch gedankliche und inhaltliche Kargheit aus, sie war ein politisches, wirtschaftliches und intellektuelles Sparprogramm.