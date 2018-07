Das Bundesarbeitsministerium in Bonn behauptete, sie dürfen nicht. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin vertrat den entgegengesetzten Standpunkt und war der Meinung, sie dürfen durchaus. Die Verwirrung unter den Betroffenen – den „höheren Angestellten“, die am 1. Januar dieses Jahres versicherungspflichtig geworden sind – war vollkommen.

Nun scheint das Arbeitsministerium mit seiner Auffassung obsiegt zu haben. Nach neuestem Stand der Dinge – so muß man wohl nach dem vielen Hin und Her der letzten Wochen vorsichtigerweise sagen – dürfen Angestellte, die sich von der Versicherungspflicht haben befreien lassen oder die Absicht haben, das bis Mitte des Jahres noch zu tun, nach dem 30. Juni 1968 nicht mehr Pflichtmitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung werden. Der Weg zurück in den Versicherungszwang ist den „Befreiten“ von diesem Datum an versperrt.

Es war auch allerhöchste Zeit, daß die Sozialversicherungsexperten in den Bonner und Berliner Amtsstuben dem grausigen Spiel ein Ende setzten und sich auf eine einheitliche Interpretation der einschlägigen Gesetzesparagraphen einigten; wobei natürlich noch abzuwarten bleibt, ob diese Interpretation der Rechtsvorschriften auch einer Nachprüfung durch die Gerichte standhält. Nicht ausgeschlossen ist jedenfalls, daß erst mit einem Musterprozeß – angestrengt etwa vom Verband der leitenden Angestellten – die letzte Klarheit in diese unrühmliche Angelegenheit gebracht werden wird und ans Tageslicht kommt, was der Gesetzgeber sich nun wirklich dabei gedacht hat.

Es gibt viele gute Gründe dafür, daß alle Angestellten ab 1. Januar dieses Jahres prinzipiell der Versicherungspflicht unterworfen worden sind. Und es gibt sicher auch gute Argumente, die dafür sprechen, den jetzt „Befreiten“ den späteren Wiedereintritt in die Versicherung zu versagen. Aber die Art und Weise, in der Bundesregierung und Bundestag diese ganze Prozedur mit allen ihren Unklarheiten über die Bühne bringen, das ist und bleibt ein Skandal.

kr