Der ursprünglich für den 28. Februar 1968 geplante Erstflug der Concorde mußte jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Schuld daran gibt der französische Verkehrsminister Chamant den Briten, die die Triebwerke mit erheblicher Verzögerung geliefert hatten. Sprecher der englischen Industrie wiesen den Vorwurf empört zurück. In Paris fürchtet man außerdem, daß die englischen Sparmaßnahmen das gemeinsame Projekt erneut verzögern oder sogar ganz in Frage stellen.

Unterdessen ist in Großbritannien ein privates Komitee „The Anti-Concorde Project“ gegründet worden, das in einer Anzeigenkampagne für die Einstellung aller Arbeiten an dem Gemeinschaftswerk eintritt. Es sei unverantwortlich teuer, wirtschaftlich und technisch sinnlos und wegen der Lärmentwicklung durch die fortwährenden Überschalldetonationen eine Gefahr für Gesundheit und Leben der Bevölkerung.