Trier, an Wein, Kultur und Geschichte reich, doch momentan recht arm an Geld, hatte beschlossen, den finanziellen Erholungsprozeß dadurch einzuleiten, daß es sein Städtisches Orchester verkleinerte. Es soll so sehr zusammenschmelzen, daß man’s gerade noch bezahlen kann. Das aber heißt: Keine Symphonie mehr, keine Oper! Nach dem Willen der Stadtväter mag dann etwas übrig bleiben, was eigentlich schon tot ist: die Operette. Schrumpf dich gesund und spiel Paul Lincke! Aber die Trierer Bürger sind keineswegs alle damit einverstanden. Sie zitieren das böse Wort „Kulturdemontage“.

Nicht in Trier, sondern auf einem Weingut in der Nähe wohnt der Herr von Fumetti. Großer Musikfreund, ein Temperament, wie es Moselweinen manchmal eigen ist: sie schäumen nicht, sie perlen. Dieser Herr von Fumetti also perlt und protestiert, zeigt sich als Mann von musikalischen Idealen, geht mit Papieren von Tür zu Tür, die keine Weinlisten sind, bringt eine „Philharmonische Gesellschaft“ zusammen. Ziel: die Kulturdemontage zu verhindern, das Orchester zu retten und damit eine lebendige Quelle triererischer Anziehungskraft weiter sprudeln zu lassen. Denn es handelt sich um ein ganz ausgezeichnetes Orchester, das, einmal zerstört, so leicht nicht wieder aufgebaut ist.

Es ist nun dieser Fall nach allen Seiten leidenschaftlich erwogen worden: Trier ist Grenzstadt. Und tat man früher allerlei, um den Bürgern von Grenzstädten das Gefühl zu nehmen, am „Ende der Welt“ zu leben, so gilt das wohl nicht mehr im Westen, wo man die Grenze kaum noch spürt. Das benachbarte Luxemburg hat kein ständiges Symphonieorchester. Warum soll Trier eins behalten, seit man befreundet ist? Es können ja die Leute, denen Rundfunk und Schallplatten nicht genügen und die unbedingt ein lebendiges Orchester in Aktion erleben wollen, getrost nach Saarbrücken fahren. Es gibt ja Autos. Und war sogar noch in der Nazizeit Deutschland ein Hort der Musik (wenn auch nicht für die Moderne), wie es heute Ostdeutschland zur Kommunistenzeit mehr und mehr ist: ein Hort der Musik (wenn auch nicht für die Moderne), so braucht man heute und bei uns im Westen dieses Ehrenschild nicht mehr zu präsentieren. Man kann sparen.

So die bitteren Argumente des empörten Kreises um Herrn von Fumetti. Krach um ein Orchester. Es ist etwas los in Trier.

Also bewegten sich Aufnahmewagen des Fernsehens aus Hamburg zur Moselstadt, um den Fall von allen Seiten zu beleuchten, an der Spitze ein junger Ungar, der aus seiner Heimat flüchtete, weil ihm dort zu wenig Demokratie herrschte. Was fand er in Trier?

Die Stadtväter sagten etwa so: „Wir stehen Ihnen vollauf zu Diensten, falls Sie garantieren, daß Herr von Fumetti in Ihrer Sendung keine Rolle spielt...“

Unser armer Exil-Ungar machte nun allerlei demokratische Einwendungen und führte Weisheiten an, wie sie sich in alten Sprichwörtern niedergeschlagen haben: Audiatur et altera pars! oder: Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man muß sie hören alle beede! – oder: Il faut entendre les deux sons de cloches!