Konzentration und Zukunft

Von Eka von Merveldt

So groß ist das Vertrauen der Reiseunternehmen in die Sicherheit der von ihnen engagierten Charterfluggesellschaften, daß alle Chefs von Touropa-Scharnow-Hummel-Tigges und ihre engsten Mitarbeiter mit Journalisten im Condor-Jet auf die Insel Teneriffa flogen, um sie dort über die neuen Grundlagen ihrer Unternehmen nach dem Firmenverbund zu unterrichten und zugleich über ihre neuen Frühlings- und Sommerprogramme zu diskutieren. Die Verträge über die Zusammenarbeit der zum nunmehr größten deutschen Reiseunternehmen zusammengeschlossenen Firmen sind am 1. Januar in Kraft getreten, die neuen Prospekte liegen vor. Wir wollen hier auf die Untersuchung der Frage verzichten, warum solche Gespräche mit großem Aufwand und Zeitverlust in immer fernere Gegenden verlegt werden (Neckermann hatte bei seinem Start im Reisegeschäft mit solchen Mammutkonferenzen in Ägypten angefangen). Wir können auch die wirtschaftlichen Hintergründe des Zusammenschlusses an dieser Stelle nur andeuten, zumal die Konzentration noch im Fluß ist, und das nicht nur bei diesen genannten Firmen. Am dringendsten scheint es uns, dem Reisenden, dem Urlauber klarzumachen, was es für ihn bedeuten könnte, wenn er sich vor seiner Reise informiert über die Entwicklung des Tourismus und die immer unübersichtlicher gewordene Fülle des Angebots, zumal die Prospekte immer ansprechender, aber verwirrender geworden sind. Wir setzen damit unsere in loser Folge erscheinende Reihe „Planende Köpfe des Tourismus“ fort.

Es wurde auf Teneriffa viel von Image und Profilierung gesprochen, aber dem Touristen, der die Prospekte in die Hand nimmt oder an den Counter des Reisebüros tritt, um eine Urlaubsfahrt zu planen, geht es so wie dem Ochsen vor den Heubündeln oder wie dem Mann im Schlaraffenland, der vor lauter Delikatessen nicht weiß, wo er zuerst mit dem Schlemmen beginnen soll und was und wieviel seinem Magen zuträglich ist. Die Qualitätsunterschiede sind nicht leicht zu erkennen. Oft wird eine Reise gewählt, weil sie die billigste ist, ohne daß die Leistungen mit den teureren verglichen werden. Oder riskante Reisen, etwa um die Welt, werden zum Beispiel bei einem Versandhaus gebucht, weil sie mit 21 Tagen die schnellsten sind und weil das Unternehmen so groß und zahlungskräftig ist, daß es für Risiken, die sich unterwegs einstellen, aufkommen könnte. Daß die Reise in dieser Kürze nur eine Teilweltreise und in dieser Eile überhaupt ein ziemlicher Nonsens ist, das wird allzu leicht übersehen. Was die auf Teneriffa versammelten Reiseunternehmen angeht, die seit kurzem verbunden, aber eigenständig, vielleicht sagt man besser „noch eigenständig“ sind, so ähneln ihre Programme beim flüchtigen Hinsehen einander wie das immer gleiche Waschpulver in einander denen Verpackungen.

Um die Qualität von Waschpulver zu unterscheiden, genügt es meistens, zwei verschiedene Produkte einmal zu benutzen. Ausgeschriebene Reisen auszuprobieren, gleicht noch immer einem Lotteriespiel. Sie werden oft vom mühsam ersparten Geld bezahlt, und die Preise sind erheblich hoher als Waschpulverpreise. Ein Reinfall ist schmerzlich. Die Konzentration und die verringerte Konkurrenz könnten also dazu genutzt werden, die Ware Tourismus besser zu kennzeichnen und das Image der einzelnen Hersteller aufzupolieren.

So wurden die Spezialitäten herausgestellt. Hauptgeschäftsführer Seiffert von Scharnow: „Nicht summieren, sondern potenzieren, Angebotsprofile erarbeiten, die auf bestimmte Konsumentengruppen zugeschnitten sind.“

Bei Tigges ist, am deutlichsten profiliert, die Studienreise Spezialität. Die Bezeichnung Bildungsreise wird heute vermieden.