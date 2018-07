Darmstadt Bis zum 3. März, Mathildenhöhe: „Schweizerische Volkskunst“

Eine brillant inszenierte und eine von der Sache her wichtige Darbietung. Museumsleute und andere professionelle Aussteller können auf der Mathildenhöhe, wo Bernd Krimmel Regie führt, lernen, wie sich bildende Kunst jeder Art (sowohl die hohe Kunst in der vorangegangenen Schau „Kunst des Berry“ wie jetzt die Schweizerische Volkskunst) zeitgemäß, mit Geschmack und maximalem Publikumseffekt präsentieren läßt. Die Basler Fastnacht: Im abgedunkelten Raum kreisen auf einer Drehscheibe die Waggis, die Roitschäggäten (Rauchgescheckten) der schöne und der wüste Klaus in ihren Originalkostümen. An der Wand die schönsten und tollsten Fastnachtsmasken, die an phantastischer Exotik mit den Südseemasken konkurrieren können. Dazu brennende Fastnachtslaternen, das Ganze musikalisch untermalt, ein Projektor wirft zur genaueren Information über Schweizer Sitten und Bräuche Photos an die Wand, die keinem antiquierten Museumsarchiv entnommen sind. Die Schau umfaßt 500 Objekte, Bauern- und Sonnenmalerei, Kacheln, Keramik, Brotpuppen, Kleienkotzer, Wirtshausschilder, Kunkelbänder (sogenannte Minnegaben). Ein optisches Vergnügen und von der Sache her wichtig, denn Volkskunst war ideologisch diskreditiert. Diese – vom Deutschen Kunstrat und der Stiftung „Pro Helvetia“ organisierte – Ausstellung zeigt sie im Zustand ihrer Unschuld und Natürlichkeit, Muff und Erdgeruch sind verflogen.

Hannover Bis zum 25. Februar, Kunstverein: „Phantastische Kunst in Deutschland“

In leicht abgewandelter Form die „Ars phantastica“, die im vergangenen Sommer im Schloß Stein bei Nürnberg zu sehen war. 240 Arbeiten von 61 deutschen Phantasten (ohne die Wiener Schule), mit hervorragenden und belanglosen Beiträgen zu einer der wichtigsten Richtungen zeitgenössischer Kunst.

Stuttgart 1. bis 4. Februar, Gustav Siegle-Haus: „Antiquariatsmesse“

38 Antiquare aus sieben Ländern bieten Buchkunst von der illuminierten Handschrift des frühen 15. Jahrhunderts bis zum modernen Pressedruck, Autographen sowie Druckgraphik, Zeichnungen und Aquarelle vom 15. bis zum 20. Jahrhundert.

Bis zum 25. Februar, Württembergischer Kunstverein: „Wilhelm Morgner“