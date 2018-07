Von Zweistein

Vier Spielkarten liegen in einer Reihe nebeneinander. Der König liegt näher bei der Dame als der Bube beim König. Der König liegt näher bei der Sieben als die Dame beim König. Die Herz-Karte liegt näher bei der Karo-Karte als die Treff-Karte bei der Herz-Karte. Die Herz-Karte liegt näher bei der Pik-Karte als die Karo-Karte beim Herz. Links neben dem Buben liegt Pik. Welche Karten liegen in welcher Reihenfolge nebeneinander? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei:

Karl hatte Walter, Fritz und Erich gewählt.

Pauls Wahl fiel auf Karl, Fritz und Erich.

Walter wählte Karl, Paul und Erich.

Fritz und Erich wählten die gleichen Brüder, nämlich Karl, Paul und Walter.

Da man nicht sein eigener Bruder ist, konnte niemand sich selbst wählen, folglich mußte der von Paul gewählte Junge, den Fritz nicht gewählt hat, Fritz sein.