Von Arno Hahnert

Der junge Goethe und sein herzoglicher Freund Karl August haben hier gejagt und in den Dörfern nördlich des Ettersberges manche lustige Kirmes mitgefeiert. Unterhalb des sanften Hügels, den der hohe Glockenturm auf dem Gelände des einstigen KZ Buchenwald krönt, liegen die Dörfer, die seit einigen Jahren zu Paradestücken der SED-Landwirtschaftspolitik wurden: Berlstedt, Hottelstedt, Vippachedelhausen, Neumark. Diese Gemeinden vereinigten sich zu Mustergenossenschaften. Kooperation und Spezialisierung sind die Schlagworte der DDR-Agrarpolitik, doch sind es nicht nur Schlagworte.

„Ich stand damals, wie soll ich es Ihnen sagen, vor dem Selbstmord!“ Die Frau, die dieses dramatische Bekenntnis äußert, scheint alles andere als hysterisch. Es ist die „Hühner-Mutter“ von Hottelstedt, die Geflügelzüchterin Marta Günther, die heute achtzehntausend Legehennen betreut. Unter ihrer Anleitung arbeiten in der größten Geflügelfarm Thüringens zwanzig junge Züchterinnen, die in Marta Günther eine verständnisvolle Ausbilderin und Vorgesetzte haben. „Heute spricht man, wenn man von damals redet, vom sozialistischen Frühlingssturm‘ auf dem Lande“, meint sie und lächelt dabei vielsagend. „Wenn ich ehrlich sein soll, uns war eigentlich gottsjämmerlich zu Mute im Frühjahr 1960. Sie kamen Tag und Nacht, trommelten uns aus den Betten, brüllend standen die Lautsprecherwagen vor den Gehöften, sie schimpften und lockten, doch wir wollten, wie die meisten, nichts von der Genossenschaft hören. Es war uns ja gut gegangen. Meine Eltern hatten 1936 hier gesiedelt, und auch meinem Mann gehörte ein stattlicher Hof von zehn Hektar mit vielem guten Obstbestand. Außerdem waren wir Kleintierzüchter mit eigenen Brutapparaturen. Und nun sollten wir in die Genossenschaft. ‚Ehe ich das mitmache, nehme ich mir das Leben‘, sagte Otto. Ich gab meinem Mann recht.“

„Aber vor dem Schrecklichsten hatten wir doch Angst, so traten wir gezwungenermaßen in die LPG ein. Die Arbeitseinheit brachte damals drei Mark, zum Leben zu wenig, zum Verhungern zu viel. Ich besuchte dann den Geflügelzüchterlehrgang in Weimar, und als die Groß-LPG Berlstedt-Hottelstedt-Ettersburg gegründet wurde, übernahm Otto schließlich die Geflügelzucht mit anfänglich dreitausend Hühnern. Sie hätten das damals hier sehen müssen“ – Marta Günther blickt über das schneeweiße Feld zehntausender von Hühnern und weist mit der Hand auf sechs neue Häuser der Geflügelzucht – „hier stand nur ein uralter baufälliger Schuppen für die Tiere, es gab keine Wasserleitung, und wir hatten sehr schlechte Futterverhältnisse. Doch es lag uns nicht, einfach immer ‚nein‘ zu sagen. Otto und ich besuchten dann gemeinsam viermal in der Woche einen Meisterlehrgang an der Fachschule für Landwirtschaft in Weimar. Keine leichte Sache, denn das ging zwei Jahre lang. Doch ich muß zugeben, wir bekamen Freude an der Sache. Vieles wurde automatisiert, die LPG konnte mit der Zeit auf den Staatszuschuß verzichten, die Arbeitseinheit wird heute mit zwölf Mark vergütet. Wir haben es jetzt leichter. Die Schleppschaufelentmistung, das Eiersammelband, die automatische Futterkette. Heute haben wir achtzehntausend Hühner, täglich senden wir neuntausend frische Eier an die Handelsorganisation nach Weimar und Erfurt. 1970 werden wir einhunderttausend Hennen halten und jährlich zweiundzwanzig Millionen Eier auf den Markt bringen. Natürlich müssen wir noch vieles rationalisieren und mechanisieren und unsere Züchterbrigade qualifizieren, doch ich zweifle keinen Augenblick daran, daß wir unser Ziel erreichen.“

Während wir dieses Gespräch führen, blickt Otto Günther mehrmals mürrisch, ja fast mißtrauisch zu uns hinüber. Er ist nicht gesprächig und begründet das damit, daß jede Woche Reporter zu ihm kämen. Der Mann, der noch vor sieben Jahren als einzige Alternative zum Zwangsbeitritt in die Genossenschaft einen Verzweiflungsschritt erwog, trägt heute das SED-Abzeichen, und man munkelt im Dorf, daß er „ein ganz Scharfer“ sei. Von ihm ist nichts zu erfahren, doch Marta Günther, die uns noch ein Stück begleitet, sieht keinen Anlaß, die Gründe für ihr Arrangement mit der SED-Staatsmacht zu verschweigen.

„Mein Mann wurde Mitglied der Partei, als man ihm die gesamte Geflügelzucht übertrug. Heute geht es uns sehr gut, wir haben einen neuen Pkw Typ Skoda und fahren jedes Jahr zum Urlaub ins Ausland. Wieviel ich verdiene?“ Marta Günther lächelt etwas gezwungen, dann siegt ihr Selbstbewußtsein über ihre bäuerliche Zurückhaltung. „Warum soll ich es nicht sagen? Mit allen Prämien kommen wir jeder auf tausend Mark monatlich.“

Marta Günther und ihr Mann haben sich mit dem Staat ausgesöhnt. Doch in die staatsbeherrschende SED will die erfolgreiche Geflügelzüchterin nicht eintreten. „Das ist nichts für mich“, meint sie lächelnd. „Das ist Männersache, es genügt, wenn mein Mann dabei ist!“