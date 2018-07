Trotz des Krieges in Vietnam, trotz eines Rüstungswettlaufs, der in Ost und West immer neue Angriffs- und Abwehrraketen hervorbringt, sind die beiden Supermächte daran interessiert, das Risiko einer atomaren Katastrophe möglichst klein zu halten. Vorige Woche unterbreiteten der amerikanische Delegierte Fischer und sein sowjetischer Kollege Roschtschin der Genfer Abrüstungskonferenz gemeinsam einen revidierten Entwurf des Atomsperrvertrages. Er soll die Weitergabe von Kernwaffen und Atomsprengsätzen an Drittländer verhindern (Nonproliferation).

Gegenüber dem letzten Entwurf, den Sowjets und Amerikaner Ende August vorigen Jahres noch getrennt vorgelegt hatten, enthält der jetzige einige Modifikationen und den bislang heftig umstrittenen Artikel 3, der die Erfüllung des Vertragszwecks sichert soll, ohne die friedliche Nutzung des Atoms zu erschweren.

Bisher haben weder Washington noch Moskau ihre offiziellen Interpretationen des Vertragstextes vorgewiesen. Das Echo in den Hauptstädten der kernwaffenfreien Länder fiel eher reserviert als optimistisch aus. Mehr als sechs Jahre sind verstrichen, seit die UN-Vollversammlung die Genfer Siebzehn-Mächte-Konferenz einsetzte. Knapp zwei Monate bleiben, bis die Konferenz am 15. März der Vollversammlung Bericht erstatten muß. Anfang April soll dann vor den UN die große Nonproliferations-Debatte beginnen. Noch aber ist ungewiß ‚wann der Atomsperrvertrag und ob er überhaupt zustandekommt.

Denn anders als der Teststoppvertrag von 1963, der lediglich die überirdische Erprobung von Kernwaffen untersagt, und anders als das Weltraumabkommen von 1967, das das All von Kernwaffenversuchen freihalten will, könnte der Atomwaffen-Sperrvertrag ein substantieller Schritt in Richtung auf eine weltweite Rüstungsbegrenzung darstellen.

Das setzt freilich voraus, daß sich jetzt auch die sogenannten „Schwellenmächte“ (die technologisch in der Lage wären, Kernwaffen zu bauen) endgültig entschließen, auf das Machtsymbol einer nuklearen Bewaffnung zu verzichten. Die Atommächte USA, Sowjetunion, China und Frankreich dürfen freilich weiter rüsten – sie werden durch den Vertragstext nur zu „Verhandlungen“ über die Verringerung ihres nuklearen Potentials verpflichtet.

Im wesentlichen sieht der amerikanisch-sowjetische Entwurf vor: