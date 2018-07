Bremen

Straßenschlachten in Bremen, ein unentschlossener Senat, eine konfus agierende Polizeileitung. Das hat vor dem 15. Januar fast jeder für unausdenkbar gehalten in der bedächtigen Hansestadt, auf deren Universitätsgelände noch immer die Kühe grasen. Es ist passiert. Es traf Bremen völlig unvorbereitet. Als der Senat am fünften Tag der Demonstrationen endlich handelte, als Knüppel und Wasserwerfer der Polizei durch Diskussionen ersetzt wurden, da war es beinahe zu spät. Die Stadt war an den Rand des Chaos geraten. Aus Protesten waren Tumulte geworden, Tumulte verführten zur Kopflosigkeit. Auf der Strecke blieb ein gutes Stück Vertrauen der Bürger in ihren Staat.

Fünfzig Jungen und Mädchen – Schüler und Lehrlinge – setzten sich auf die Schienen der Straßenbahnen, um zu zeigen, daß sie mit den drastischen Tariferhöhungen, die auch die Erwachsenen erbittern, nicht einverstanden sind. Sie blockierten den Berufsverkehr, weil sie zu stillen Demonstrationen wie Schweigemärschen kein Zutrauen mehr haben, weil Verhandlungen vor dem Sitzstreik für sie unbefriedigend verliefen, weil sie noch im Ohr haben, daß Finanzminister Strauß im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer erklärte, Preiserhöhungen müßten nicht klaglos hingenommen werden.

Sehr ernsthaft beschäftigte sich niemand mit der Aktion der „Kinder“. Es wurde ein bißchen beschwichtigt, ein bißchen geredet. Auch am zweiten Tag, als es zu Sachbeschädigungen an Straßenbahnen und Bussen kam, weil aus den fünfzig Unzufriedenen ein paar hundert geworden waren, witterten die Verantwortlichen die bevorstehende Eskalation noch nicht. Sonst wären nicht nur zwei, drei junge Politiker auf die Straßen gegangen, um sich Fragen zu stellen und um die jungen Demonstranten durch Diskussionen davon abzuhalten, Unfug zu treiben. (Drei Tage später, als im massiven Einsatz ausschwärmte aus Amtsstuben, Fraktionsbüros und aus dem Rathaus, was Rang, Namen und ein Amt hat in der Bremer Politik, da hatte es dann den Charakter einer Verzweiflungstat.) Am dritten Demonstrationstag flogen Steine und Eier aus der Menge gegen die Polizei, vor dem Parlamentsgebäude schrie es tausendstimmig und doppelsinnig nach dem SPD-Fraktionsvorsitzenden: „Boljahn raus!“, die Polizeileitung setzte Wasserwerfer ein, die Knüppel waren frei.

24 Stunden danach hatten Demonstranten und Polizei alle Gesetze des Handelns an sich gerissen. Zwischen Roland, Rathaus, Dom und Polizeihaus wogte die Schlacht. Stundenlang stürmten Tausende gegen Polizeiketten, Schlagstöcke und Wasserwerfer an. Hinter einer Polizeikette stehend feuerte der Polizeipräsident Erich von Bock und Polach „seine“ Männer mit den Rufen: „Nachsetzen, draufhauen!“ an. Daß in den Reihen dieser Männer die Vermutung geäußert wurde, die Einsatzleitung müsse von allen guten Geistern verlassen sein, daß mancher Polizist versuchte, nicht drauf, sondern daneben zu prügeln, sah und hörte der entfesselte Präsident nicht. In einer nächtlichen Pressekonferenz bezeichneten er und der neue Innensenator Löbert die Aktionen dieses Tages als einen Erfolg.

Das Bankrotteingeständnis kam, als die Vertreter der Öffentlichkeit nicht mehr da waren. „Ich habe noch in dieser Nacht“, so sagte der Senator für Inneres am nächsten Abend nebenbei, „die Polizei zurückgezogen“. Der fünfte Tag der Demosntrationen fand ohne Polizei statt, das heißt, Polizei, Schlagstöcke und Wasserwerfer blieben unsichtbar als Bereitschaft im Hintergrund. Die Aktivitäten lagen beim Senat und bei der Justiz.

Im Gerichtshaus wurden vier von 126 am Tage zuvor festgenommenen Personen in „beschleunigten Verfahren“ wegen Auflaufs, Aufruhrs und Widerstand gegen die Staatsgewalt zu Strafen verurteilt, die – so ein Richter – „auf abschreckende Wirkung“ hinzielten. Es gab Gefängnis mit und ohne Bewährung. Daß er das Recht habe, sich einen Anwalt zu nehmen, so betonte ein Angeklagter, habe er in allem Durcheinander nicht begriffen. In einem Plädoyer lobte ein Staatsanwalt die bremische Gelassenheit und den „ruhigen Einsatz“ der Polizei.