Georg Dertinger, einst Mitglied der Ost-CDU und DDR-Außenminister 1949 bis 1953, im Jahr darauf wegen „Verschwörung zur Beseitigung der DDR“ zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, später begnadigt, starb 65jährig in Leipzig.

Julius Deutsch, Schriftsteller und österreichischer Alt-Sozialist, 1918 Verteidigungsminister der Ersten Republik, 1934 als Führer des „Schutzbundes“ leitend am Aufstand gegen die Regierung Dollfuß beteiligt, starb 84jährig an Kreislaufschwäche in Wien.

Pawel Litwinow (30), Arzt und Enkel des sowjetischen Außenministers Maxim Litwinow (1930 bis 1939), wurde nach Protesten gegen den Moskauer Schriftstellerprozeß aus seinem Amt an einem chemischen Institut entlassen. Litwinow will gegen diese Entscheidung gerichtlich vorgehen.

Wolfgang Mischnick (46), Bundesvertriebenenminister 1961 bis 1963, wurde von der FDP-Bundestagsfraktion zum neuen Vorsitzenden gewählt. Mischnick tritt die Nachfolge des Freiherrn von Kühlmann-Stumm an, der auf seine Wiederwahl verzichtet hatte.

Hannsheinz Porst (45), Nürnberger Fotohändler, der landesverräterischen Beziehungen zur DDR und Mitgliedschaft in der SED verdächtig, erklärte seinen Austritt aus der FDP.

Mikis Theodorakis (42), griechischer Komponist und seit August 1967 in Haft, kann auf Amnestierung hoffen, seit das Athener Appellationsgericht seine Strafe von 23 auf neuneinhalb Monate herabsetzte.

Heinrich Vockel, Mitbegründer der CDU und erster Bevollmächtigter der Bundesregierung in Westberlin 1950 bis 1962, starb 75jährig.