Von Joachim Schwelien

Als er gefragt wurde, wie er seine Ernennung zum neuen Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten aufgenommen habe, antwortete Clark Clifford: „Mit gemischten Gefühlen. Doch wenn ihnen der Präsident direkt ins Auge schaut und Sie als Staatsbürger auffordert, diese Berufung anzunehmen, kann ich mir niemanden vorstellen, der anders antworten könnte als – ja.“

Der 61 Jahre alte Rechtsanwalt Clifford aber hat schon hundertfach Gelegenheit gehabt, dem Blick nicht nur eines, sondern sogar dreier Präsidenten standzuhalten. Seine Laufbahn im öffentlichen Dienst begann nach dem Krieg, als er kurze Zeit Marineattaché im Weißen Haus war. Clifford jedoch erklomm die Sprossen einer mühevollen Beamtenlaufbahn nicht zögernd. Er wurde alsbald Sonderberater Harry Trumans und entwarf die Pläne für dessen Wahlkampagne von 1948. Nach dem langen Eisenhower-Zwischenspiel gewann er schnell das Vertrauen John F. Kennedys und zählte später zu den intimsten Freunden Lyndon Johnsons, als dieser noch Vizepräsident war. Er hat stets im innersten Kreis der persönlichen Ratgeber dieser drei demokratischen Präsidenten gewirkt, ohne indessen je eine wirklich bedeutsame amtliche Stellung zu bekleiden.

Um so fühlbarer war Cliffords Einfluß als stiller Gehilfe. Das amerikanische Regierungssystem gestattet diesen Wirkungskreis, da es dem Belieben des Präsidenten überlassen bleibt, sich seinen Rat außerhalb der Ministerialbürokratie und des Kabinettes dort zu suchen, wo er ihn findet. So zählt Clark Clifford zu jener kleinen, stabilen und sich stets erneuernden Gruppe einflußreicher Männer, die als solche zwar identifizierbar ist, die aber auf Schlagzeilen gern verzichtet. Dank ihrer relativen Anonymität verbürgt diese Gruppe beim schnellen Wechsel der Personen in der obersten, nach politischen Gesichtspunkten ausgewählten Hierarchie des Regierungsapparates die Homogenität und die Kontinuität der langfristigen Entscheidungen.

Typisch dafür ist, daß Kennedy Clifford sogleich nach seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten bat, ihm in einem Entwurf darzustellen, wie überhaupt vom Weißen Haus aus regiert werde. In einem Memorandum von fünfzig Seiten schilderte ihm der Anwalt, was er nach seiner Wahl und bei der Amtsübernahme zu tun habe, und darauf stützte sich der neue Präsident bei seinem Einzug ins Weiße Haus.

Männer in solchen Positionen geraten leicht in den Geruch der Grauen Eminenz. Auf Clifford jedoch trifft nichts weniger zu als dieses Attribut. Er ist ein Hühne von 1,85 Meter, gut aussehend, mit einem breiten und offenen Gesicht, konservativ, aber modisch gekleidet, voller Humor und stets zu einem practical joke aufgelegt. Gern läßt er seine volle Baritonstimme ertönen, wenn zu Klavierbegleitung ein Lied angestimmt wird. Die Washingtoner Gesellschaft zählt ihn zu ihren Lieblingen, und Clifford scheut die Partys nicht. Freilich läßt ihn seine strenge Diskretion nur ganz selten über Dinge plaudern, die seine eigentliche Tätigkeit berühren.

Früher spielte er gern Tennis, doch mittlerweile ist er zum betulicheren Golf übergegangen. Von einer Hepatitis, einem langwierigen Leberleiden, das er sich auf einer Reise durch Asien zuzog, gilt er inzwischen als geheilt. Aus der Ehe mit seiner Frau Margery, die er auf einer Reise nach Deutschland kennenlernte, sind drei bereits verheiratete Töchter hervorgegangen. Großvater Clifford sieht auf eine Schar von zehn Enkelkindern herab.