Ich bin der Eiermann, sie sind die Eiermänner – ich bin das Walroß“, singen die Beatles im Refrain auf der Rückseite ihrer neuen Single-Platte „Hello, good bye“. Und sie beschreiben das Walroß-Erlebnis: „Ein einfacher Pinguin, singend Hare Krishna, Mann, du hättest sie sehen sollen, wie sie Edgar Allen Poe traten.“

„I am a walrus“ – diesen Song legt nun die „International Society for Krishna Consciousness“ als ihren großen Erfolg aus.

Ich hatte an eine New Yorker Schallplattenfirma geschrieben; sie sollte mir Timothy Learys neue LSD-Platte senden. Sie schickte etwas anderes, einen Brief der „Krishna Consciousness“, Magazine, Zeitungsausschnitte und andere Platten. Und Brahmanda Das Brahmachary alias Bruce Sharf begründete: „Hier in Amerika ist LSD nun ersetzt worden durch das mystische Mantra von Hare Krishna. Diese transzendentale Sound-Meditation bringt, was LSD nicht schafft – nie endende Seligkeit.“

Swami A. C. Bhaktivedanta ist der Chef der LSD-Stürzer. Er ist 1922 in Indien als Prophet ausgebildet worden und kam 1966 in die USA. Dort kredenzte er die LSD-Ersatz-Hymne, den „Kirtan“, ein Sechzehn-Worte-Lied: „Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare, Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.“

Von dieser Hymne an den großen Gott „Krishna“, den man durch die Energie des „Hare“ erreiche, kündet der Prophet: „Der ‚Kirtan‘ ist so natürlich wie der Schrei eines Kindes nach seiner Mutter. Er ist eine Meditation des Körpers und des Geistes durch die Sinne. Man fühlt die Gegenwart Gottes und schreit nach ihm.“

Denn dann erst, so begeistert sich Bruce Sharf, erkannten wir, daß wir Sklaven sind: „Jedermanns Bewußtsein ist unmittelbar gereinigt durch dieses Singen, so daß wir uns selbst nicht länger mit unserem Körper identifizieren, und unsere ewige Geist-Seele ist unmittelbar enthüllt. Wir können dann erst verstehen, daß wir die Sklaven unseres höchsten Herrn sind.“ Die Reaktion der Beatles auf das Sklavenerlebnis ist: „Ich bin ein Walroß.“

Indes – die Hare-Krishna-Hymne ist nur Hilfe auf dem Weg zum „Transzendentalen (Walroß-)Erlebnis“. Sie zaubert Wunder, so wenigstens sagt es Brahmanda Das Brahmachary im fehlerlos getippten Public-Relation-Brief. Denn hier vollziehe sich die „Revolution“, die bereits von dem großen indischen heiligen Lord Chaitanya (1487 bis 1535) beispielhaft vorgelebt worden sei. In New York, San Francisco, Santa Boston, Montreal und demnächst auch in London und Amsterdam entstünden Singe-Tempel.