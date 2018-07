„Hyäne Titos“ und „Churchills Lakai“

Von Nina Grunenberg

Die Entscheidung der britischen Regierung, im jugoslawischen Partisanenkrieg gegen die Deutschen nur noch den Kommunisten Tito zu unterstützen und den königstreuen General Mihajlovic fallen zu lassen, war im Dezember 1943, wenige Tage nach der Teheraner Konferenz der „Großen Drei“, in Kairo gefallen. Fitzroy Maclean, der in Begleitung einer Partisanendelegation in einem tollkühnen Start- und Landeunternehmen der Royal Air Force aus Jugoslawien heraus nach Ägypten geflogen worden war, trug Churchill noch einmal mündlich vor, was er ihm schon schriftlich gegeben hatte: „daß in meiner Sicht die Partisanen, ob wir ihnen nun halfen oder nicht, der entscheidende politische Faktor im Nachkriegsjugoslawien sein würden; zweitens, daß Tito und die anderen Führer der Bewegung offen und eingestandenermaßen Kommunisten waren ...“

Die Antwort des Premierminister behob, wie schon einmal vor Antritt seines jugoslawischen Abenteuers, auch jetzt wieder Macleans Zweifel.

„Haben Sie vor“, fragte Churchill ihn, „sich nach dem Kriege in Jugoslawien niederzulassen?“

„Nein, Sir“, antwortete Maclean.

„Ich auch nicht“, sagte Churchill. „Je weniger wir uns deshalb über die Form der Regierung, die sie einsetzen werden, Sorge machen, desto besser. Was uns interessiert, ist, wer den Deutschen am meisten Schaden zufügt.“