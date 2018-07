In der Nachbarschaft des Kriegsschauplatzes Vietnam drohten Mitte der Woche neue internationale Verwicklungen: Nordkoreanische Patrouillenboote brachten am Dienstag die „Pueblo“, ein Nachrichtenschiff der US-Kriegsmarine, auf und zwangen es – von MiG-Jägern unterstützt – den Hafen Wonsan anzulaufen. Bei dem Zwischenfall sollen vier der 83 Besatzungsmitglieder verwundet worden sein.

Nach amerikanischer Darstellung wurde die „Pueblo“ in internationalen Gewässern etwa 40 km vor der nordkoreanischen Küste von einem bewaffneten Prisenkommando gekapert. Ein ähnliches Nachrichtenschiff, die „Liberty“, war während des Nahost-Konflikts im Juni vorigen Jahres von israelischen Flugzeugen schwer beschädigt worden.

Den neuen Zwischenfall bezeichnete US-Außenminister Rusk als „äußerst ernste Angelegenheit“. Washington wandte sich sofort an die sowjetische Regierung mit der Bitte, die Herausgabe des Schiffes zu vermitteln. Der atombetriebene US-Flugzeugträger „Enterprise“ erhielt Anweisung, sich für etwaige Notfälle bereitzuhalten.

Die Entführung der „Pueblo“ ist der bisher schwerste Zwischenfall, der sich in letzter Zeit in Korea ereignete. Erst am Wochenende war eine bewaffnete Gruppe nordkoreanischer Agenten über den 38. Breitengrad nach Seoul vorgedrungen, um angeblich einen Anschlag auf Mitglieder der südkoreanischen Regierung auszuüben. Das Attentat konnte verhindert werden.

Zum Wochenbeginn hatte das nordkoreanische Parteiorgan Rodong Schinmoon geschrieben, jeden Tag könne ein neuer Krieg ausbrechen. In den westlichen Hauptstädten stellte man sich daher besorgt die Frage: Eröffnen die Kommunisten in Korea eine zweite Front?